Na Obvodní soud pro Prahu 10 padl ve čtvrtek verdikt v rozsáhlé drogové kauze s osmi obžalovanými. Mezi nimi byl i zpěvák Renne Dang. Podle státní zástupkyně Markéty Mizerové se případ týkal marihuany, kokainu i MDMA, přičemž míra zapojení jednotlivých obžalovaných se výrazně lišila. Zatímco část z nich čelila obvinění v souvislosti s tvrdšími drogami či provozem pěstíren, u Danga šlo výhradně o přechovávání a zprostředkování marihuany.
„Udělal jsem chyby,“ přiznal u soudu vinu Renne Dang. Za marihuanu dostal deset měsíců podmíněně
Obvodní soud pro Prahu 10 ve čtvrtek vynesl rozsudek v drogové kauze s osmi obžalovanými. Zpěvák Renne Dang vinu uznal a uvedl, že šlo pouze o marihuanu. Soud mu uložil desetiměsíční podmíněný trest se zkušební dobou 30 měsíců.
Zpěvák před soudem vinu uznal. „Souhlasím s kvalifikací a prohlašuji vinu,“ uvedl. Zároveň zdůraznil, že nikdy neužíval jiné drogy než marihuanu, a to pouze rekreačně v minulosti. Při výpovědi vystupoval klidně a stručně, bez zbytečných komentářů, několikrát ale zopakoval, že ho celá situace velmi mrzí. Soud mu nakonec uložil desetiměsíční trest s podmíněným odkladem na 30 měsíců.
Předsedkyně senátu při vyhlášení rozsudku vysvětlila, že uložený trest odpovídá povaze činu. „Co se týče obžalovaného Danga, soud má za to, že trest je oprávněný. Je uložen trest deset měsíců podmíněně se zkušební dobou tří let. Soud bude v této době sledovat jeho chování. Věříme, že se u něj jednalo o jednorázový exces,“ uvedla.
Jednání provázely i emotivní výpovědi dalších obžalovaných. Jeden z mužů mluvil o těžkém období po smrti babičky a o zdravotních potížích své čtyřleté dcery, která se dlouhodobě léčí s vrozenou vadou. Přiznal také, že kvůli stresu v poslední době sahá častěji po alkoholu. Jiná obžalovaná se při výpovědi rozplakala a popsala, že doma sama pečuje o „celou smečku psů“. Další obžalovaní otevřeně hovořili o své dřívější závislosti na kokainu a snaze dát si život znovu do pořádku.
Nikdo z přítomných se proti rozsudku neodvolal. Státní zástupkyně nicméně oznámila, že podá odvolání ve třech jiných případech, přičemž Renne Dang mezi nimi nefiguroval. Většina obžalovaných tak soudní síň opouštěla s úlevou.
Po skončení jednání se zpěvák vyjádřil na Instagram: „V minulosti jsem udělal chyby a přešlapy, které mě dodnes velmi mrzí,“ napsal s tím, že rozhodnutí soudu respektuje. Markéta Mizerová zároveň upozornila, že u části obžalovaných došlo ke snížení trestních sazeb v důsledku nedávné změny zákona o konopí. Zatímco v době podání obžaloby byla marihuana posuzována jako zvlášť závažný zločin se sazbou dva až deset let, po novele jde pouze o přečin s trestem od nuly do tří let. „To samozřejmě budu zohledňovat i při tom, jak budu navrhovat tresty,“ uvedla pro Blesk ještě před hlavním líčením.
Možná si ho pamatujete ze Survivoru
Renné Dang patří k výraznějším osobnostem domácí rapové scény. Do širšího povědomí se dostal jako člen labelu Blakkwood, kde vydával své první výraznější nahrávky a postupně si vybudoval silnou fanouškovskou základnu. Mimo hudební scénu se Dang objevil také v reality show Survivor Česko & Slovensko. V anketě Český slavík získal ocenění Objev roku a finanční prémii 200 tisíc korun se rozhodl věnovat na charitativní účely.