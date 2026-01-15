Přeskočit na obsah
16. 1. Ctirad
Soukupova právnička promluvila o výsledku soudu. "Je to vítězství dítěte," říká

Jaromír Soukup a jeho právnička Lenka Radoňová
Jaromír Soukup a jeho právnička Lenka RadoňováFoto: Profimedia
Jaromír Soukup a jeho právnička Lenka Radoňová
Jaromír Soukup a jeho právnička Lenka RadoňováFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Tento týden skončil několikaletý spor mezi bývalými partnery Agátou Hanychovou a Jaromírem Soukupem o opatrovnictví jejich dcery Rozárky. K tomu, jak dohoda vypadala se nyní vyjádřila Soukupova právnička.

Ostře sledovaný soud mezi Agátou Hanychovou a Jaromírem Soukupem proběhl tento týden. A i když to možná mnozí považovali ze nemožné, bývalí partneři dospěli k dohodě, kterou soudkyně posvětila. A přestože Hanychová později řekla, že se vzdala téměř všech svých požadavků v zájmu uzavření smíru, nakonec den soudu prohlásila za jeden z nejšťastnějších ve svém životě. A jak uzavřený spor vidí právnička jedné ze stran?

Agáta Hanychová
Agáta Hanychová

„Ano, je pravdou, že rodiče uzavřeli dohodu o péči a výživě nezletilé dcerky. Dohoda mezi osobnostmi je vždy náročná a je možná pouze v případě vůle obou stran,“ uvedla pro eXtra.cz právní zástupkyně Jaromíra Soukupa Mgr. Lenka Radoňová, která tak naznačila, že ani s jedním z účastníků sporu nebylo lehké pořízení. „Uzavřenou dohodu považuji především za vítězství dítěte, jehož zájmy by měly být prvořadé, ale i rodičů, kteří se oba v klidu mohou věnovat péči o dcerku ‚ve svém čase‘, za dohodnutých podmínek,“ myslí si advokátka.

Dohodou byla upravena běžná péče o nezletilou, péče a její rozsah o svátcích, prázdninách, vyživovací povinnost u obou rodičů,“ dodala ještě Radoňová s tím, že oba rodiče budou posílat peníze na spořící účet Rozárky. Prozradila také, že součástí dohody je i to, že všichni vzájemně stáhnou žaloby, které na sebe během několika let podali.

Závěrem Radoňová poslala vzkaz všem, kteří momentálně prochází rozchodem a jednají o péči o dítě. „Aby nezapomněli, proč se na začátku měli rádi, jaké vlastnosti a schopnosti na sobě vzájemně obdivovali a respektovali. Nebo aby si na to rozpomněli. A v zájmu společného dítěte aby své negativní pocity či zkušenosti nezaměňovali za ,jistotu‘, že bývalý partner/ka je nekompetentní rodič. A aby svá eventuální zklamání neřešili či neléčili ,válkou o dítě‘,“ pokračovala. „Měli by si také uvědomit, že platí, že dítě má právo na oba rodiče a oba rodiče mají právo vychovávat své dítě, pokud není nade vší pochybnost objektivně prokázána nekompetentnost jednoho z rodičů.“

Zdroj: eXtra.cz

