U Obvodního soudu pro Prahu 2 se znovu projednává kauza herce a režiséra Adama Krause, kterého jeho bývalá partnerka Nikol Enevová obvinila ze znásilnění. Podle obžaloby k činu mělo dojít v listopadu 2018. Líčení patří k nejzásadnějším v celé věci – před soudem vypovídala nejen Enevová, ale také její dcera z předchozího vztahu a rodiče obžalovaného, moderátor Jan Kraus a herečka Jana Krausová.
U soudu v kauze Adama Krause: spor o sestříhanou nahrávku a citlivá svědectví bez veřejnosti
Obvodní soud pro Prahu 2 pokračuje v projednávání kauzy, v níž Nikol Enevová obvinila herce a režiséra Adama Krause ze znásilnění z roku 2018. Jedním z klíčových bodů jednání je videozáznam, který je sestříhaný a jeho „původní“ podoba je předmětem sporu. Před soudem vypovídal i autor střihu Jiří Karásek, Enevová popsala, proč nahrávky vznikaly, a část výslechu její dcery proběhla bez veřejnosti.
Jedním z klíčových důkazů zůstává videozáznam, jenž má podle žaloby obsahovat pasáže usvědčující Krause. Záznam je však sestříhaný, což se stalo jedním z hlavních bodů jednání. K jeho vzniku vypovídal Jiří Karásek, který se na úpravě materiálu podílel. „Na policii jsem vypovídal ohledně existence nahrávky a že jsem pomáhal s přenosem záznamu. S Nikol jsme přátelé, snažil jsem se jí pomoct, protože se věnuji informační bezpečnosti,“ uvedl u soudu. Přiznal, že se záznamem pracoval, ale odmítl, že by šlo o manipulaci s obsahem: „Nahrávku jsme upravovali, ale proto, že byla dlouhá. Ale není to ve smyslu stříhání jako úpravy posloupnosti.“
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Kauza Adama Krause pokračuje: u soudu řešili nahrávku, kterou označil za manipulaci
Karásek popsal i další nakládání s materiálem. „Původní zdroj té nahrávky už nemám. Nahrávek bylo velmi mnoho,“ řekl. Podle něj se s Enevovou domlouvali, co ze záznamu odstranit. „Dávali jsme pryč hluchá místa, jako hluk z ulice a podobně,“ vysvětlil a dodal, že podle něj nešlo o profesionální postprodukci: „To možná přijde jen laikům.“ Ve výpovědi také zmínil, že od Enevové slyšel o Krausově minulosti, podrobnosti si ale nepamatoval. „Vím, že pan obžalovaný toho má za sebou víc, řízení pod vlivem, pěstování drog a něco s nějakou nezletilou a nějaké násilí a nějaké vyhrožování, ale já si to nepamatuju,“ uvedl.
Otázka původní podoby záznamu zazněla i při výslechu samotné Enevové. Ta nedokázala přesně vysvětlit, co považuje za originální materiál a co už bylo upraveno. Popsala však důvod pořizování nahrávek: „Nahrávky se dávaly dohromady kvůli opatrovnickému soudu.“ Zároveň uvedla, že zachycují i rozhovory o minulosti vztahu. „Na nahrávce řešíme věci z minulosti, ale už jsme nebyli ve vztahu,“ řekla a dodala: „Adam v té době, kdy se to stalo a staral se o syna, požíval marihuanu.“
Soud přečetl i část obžaloby popisující samotný skutek: „Poškozenou chytil za ruce, které jí dal za záda, jednou rukou ji držel, stáhl jí kalhotky, čemuž se bránila s tím, že sex mít nechce, čehož nedbal a vnikl do ní penisem a souložil. Ustal, když se na chodbě dal do pohybu výtah, a pak odešel.“ Enevová reagovala emotivně: „Není to jednoduché pro mě ani pro žádnou jinou ženskou. Cítím se jako nahá.“
Součástí jednání byl také výslech dcery Enevové. Soud v této části vyloučil veřejnost a jednání proběhlo neveřejně, protože dívka vypovídala i k době, kdy Kraus žil s rodinou ve společné domácnosti.
Adam Kraus obvinění dlouhodobě odmítá a tvrdí, že jde o účelové obvinění související se sporem o dítě. Podle něj jsou záznamy upravené a vytržené z kontextu. Enevová naopak uvedla, že trestní oznámení podala až s odstupem času ze strachu o děti a hovořila i o údajném nátlaku a výhrůžkách ze strany rodiny. V případě uznání viny hrozí obžalovanému trest odnětí svobody až deset let.