Na premiéru dokumentu o zesnulém herci Jiřím Krampolovi dorazil MMA bojovník Karlos Vémola sám bez své manželky a matky tří dětí Lely Vémoly. Logicky se tak nemohl vyhnout otázkám na to, jak jejich vztah momentálně vypadá, protože do médií už nějakou dobu prosakují zprávy o jejich zhoršující se krizi a dokonce se u nich doma prý mluví i o rozvodu.
„O rozvodu nic nevím,“ popírá manželskou krizi Karlos Vémola
MMA bojovník Karlos Vémola a jeho manželka Lela Vémola prý procházejí vleklou manželkou krizí. Že se v jejich manželství skutečně něco děje, napovídá i fakt, že se Vémola naposledy ukázal ve společnosti sám.
„O žádné krizi ani rozvodu nevím. Netuším, kde se tohle vzalo, a zajímalo by mě, kdo s tím přišel. Já rozhodně o žádném rozvodu nic nevím," snažil se celou věc zlehčovat Vémola a obrátil téma na blížící se vánoční svátky. Ty prý oslaví jako vždycky s dětmi a manželkou. „Vánoce nejsou pro tatínky nebo maminky, ale pro jejich děti. Já jich mám pět a všichni budou na Štědrý večer u nás doma. Dárky zásadně nakupuji až 23. prosince, ti dva starší dostanou obálky a zbytek, co si přeje,“ má jasno Karlos, který má potomky se třemi ženami. „Rozhodně tam všechny maminky nebudou, nejsem blázen, bude tam jen Lela,“ dodal se smíchem.
Krize má být ale podle zdrojů z jejich okolí vleklá a jejím zdrojem má být opakovaná Karlosova nevěra. „Je to pravda, mají velkou krizi a vypadá to na rozvod. Lela si myslí, že ji Karlos podvádí. Prý se už domů chodí jen převléct a vyspat, jinak ho skoro nevidí,“ sdělil Blesku zdroj z blízkého okolí manželů. Ten také tvrdí, že k eskalaci došlo na nedávné dovolené v Dubaji, kam si manželé vyrazili sami bez dětí. „Všechno to tam vyvrcholilo, muselo se tam stát něco strašného. A navíc se prý k Lele dostaly nějaké důkazy, že jí Karlos zahýbá. Chtěla dokonce odletět domů o den dřív,“ dodal zdroj.
Dalším problémem je to, že když Lela letos na jaře porodila nejmladšího syna a ukázalo se, že malý Arnie má zdravotní problémy, vyžadující dokonce operaci ledvin, zůstala vnadná blondýnka na péči o děti prakticky sama. I to má tvrdit člověk manželům blízký. „Nevynáší žádné informace, to jsou všechno nesmysly. Žádné blízké zdroje neexistují, je to vymyšlený zdroj v médiích,“ rozčiluje se Vémola. Nezbývá tak nic jiného než si počkat na to, kdo mluví pravdu.