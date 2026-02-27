Herečka Denisa Nesvačilová neměla dlouho v lásce štěstí. Nakonec toho pravého našla před dvěma lety, jak ale přiznala, s partnerem se znají o mnoho déle. Nesvačilová si je také vědomá toho, že život po boku herečky není vůbec jednoduchý. „Jde to. Ale chce to trpělivost. A ideálně nemít vedle sebe blbce,“ říká se smíchem Nesvačilová.
„Jde o to nemít vedle sebe blbce,“ říká Denisa Nesvačilová o partnerovi
Milostný život herečky Denisy Nesvačilové plnil dlouhou dobu stránky bulváru, když se dostala do milostného trojúhelníku s režisérem Petrem Kolečkem a Anetou Vignerovou. To už je ale minulostí a nyní je už dva roky spokojená s novým partnerem.
„Herecký život je specifický. Nejsme moc doma, kolem nás je spousta lidí, energií, emocí. Třeba týden před premiérou se mnou opravdu nechcete být doma. Ale myslím si, že na druhou stranu umíme být hodně srdeční a milovat naplno. A když si na sebe uděláme čas, je to o to intenzivnější. My se snažíme cestovat, být spolu, opravdu spolu – nejen vedle sebe,“ popsala Denisa to, co dvojici spojuje a společně nejvíce baví. Podle herečky je to prý také nutnost, protože v běžném provozu je těžké najít si čas pro sebe.
„Ano, cestujeme cíleně. Protože kdybych nikam ‚neutekla‘, naberu si práci i na den, kdy jsme měli být spolu,“ potvrdila herečka v rozhovoru pro iDnes s tím, že i když jsou za námi teprve dva měsíce roku 2026, už toho společně stihli vidět opravdu hodně. „Byli jsme šest dní v Itálii, pak pět dní v Londýně – a to byl teprve únor. Ten čas spolu je pro nás nejcennější,“ pochvaluje si Nesvačilová, která se nedávno s přítelem přestěhovala.
Jestli se partneři v něčem neshodnou, je to pohled na začátek jejich vztahu. „Existují tři verze. Ta jeho je, že jiskra přeskočila už před sedmi lety. Já si to tak úplně nepamatuju. Pak byla jedna akce asi před šesti lety, kde si myslím, že malá jiskřička opravdu přeskočila. Dokonce jsme si domluvili rande, na které jsem nepřišla. Chudák čekal. A pak přišla ta poslední jiskra – před dvěma lety. A to už to bylo definitivní,“ zavzpomínala na romantické okamžiky. „My se právě neshodneme, kdo koho balil. Já tvrdím, že on mě. On říká, že jsem balila já jeho. Každopádně měl trpělivost. A to se počítá,“ dodala se smíchem.