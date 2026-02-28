Poté, co spisovatelka a moderátorka prožila bolestnou ztrátu prvního manžela Zdeňka Pawlowského, oporu nakonec našla u rodinného přítele Karla. Sympatie se rychle proměnily v pevný vztah – už víc než deset let tvoří dvojici, která si svoje soukromí bedlivě hlídá a na veřejnosti se ukazuje jen zřídka. O to víc fanoušky potěšilo, když Halina udělala výjimku a na sociálních sítích sdílela společnou fotku. Záběr z restaurace, kde sedí vedle sebe jako sehraný pár, který si přesto nikdy neřekl své „ano“, navíc doplnila historkou o producentově poněkud zvláštním zlozvyku.
Halina Pawlowská našla po ztrátě manžela novou lásku. Teď ukázala partnera i jeho slabost
Ztrátu prvního manžela dlouho rozdýchávala v soukromí, dnes už ale Halina víc než deset let stojí po boku rodinného přítele Karla. Na veřejnosti se spolu téměř neukazují, o to větší pozornost vzbudila výjimečná společná fotka z restaurace, kterou sdílela na sociálních sítích.
„Můj přítel miluje slevy. Proto máme doma asi deset litrů ústních vod, že by si jimi mohlo proplachovat ústa stádo slonů. Máme snad sto otvíráků na lahve, ke kterým jsme ale nenašli jediný vhodný uzávěr, a v kuchyni se nám kupí tisíc plastových krabiček na jídlo. Toho by muselo být tolik, že by to nasytilo průměrnou školní jídelnu,“ prozradila Halina se svým typickým humorem. Ona sama si přitom dle svých slov na akční nabídky příliš nepotrpí, a svého milého proto občas odbývá strohým rýmem: „Vykašli se na slevu, pocítíš hned úlevu!“
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Halina Pawlowská: Radosti mě opouštějí, na plány už rezignuju, přiznala
Popřené počátky jejich vztahu
Už v roce 2013 se v médiích objevily informace, že si herečka a spisovatelka Halina Pawlowská krátce po smrti manžela nastěhovala do domu nového muže. Mělo jít o producenta Karla Czabana a zákulisím kolovaly dohady o mileneckém vztahu. Pawlowská tehdy spekulace odmítala a tvrdila, že jde pouze o rodinného přítele. „Náš dům potřebuje, aby se o něj někdo staral,“ vysvětlila deníku Blesk. Dnes je ale zřejmé, že jejich vztah přerostl v partnerství. Dvojice spolu tvoří pár a v minulosti už několikrát padla i řeč o svatbě.
První manželství a těžká ztráta
Se Zdeňkem Pawlowským, technikem České televize, se Halina seznámila během studií scenáristiky a dramaturgie na FAMU. Společně prožili 35 let, i když Pawlowská svého muže držela spíše mimo společenský život. Z jejich manželství vzešly dvě děti – dcera Natálie a syn Hugo. Manžel zemřel náhle po boji s vážnou nemocí, jejíž detaily rodina nikdy veřejně nekomentovala. Už týden po jeho úmrtí musela Pawlowská nastoupit na natáčení seriálu Doktoři z Počátků, protože měla nasmlouvané pracovní závazky.
Druhá láska a otázka svatby
Později našla oporu právě u Karla Czabana, jenž byl podle dostupných informací producentem filmu Díky za každé nové ráno. Z veřejných rejstříků vyplývá, že působí v několika firmách a angažuje se i v neziskovém sektoru. Czaban svou partnerku podle jejích slov žádal o ruku opakovaně, zatím však zůstávají nesezdáni. „O ruku mě žádá pokaždé, když je mu nejhůř, nebo má na kahánku. Takže zatím žádná svatba nebude,“ uvedla s typickým nadhledem. V lednu 2020 po Vánocích pak prozradila: „Dostala jsem od něj prstýnek. Ale nenapadlo mne, že je zásnubní. Já jsem mu dala hodinky.“
Možnost svatby ale úplně nevylučuje. „Vím jistě, že bych se tentokrát nevdávala v maminčiných šatech. Na své první svatbě jsem měla černé, ve kterých máma promovala, když se stala doktorkou práv. Plánuju své vlastní šaty, ale to je asi vše, co vám k tomu teď řeknu,“ svěřila se otevřeně. Zda se tedy někdy odhodlají k oficiálnímu kroku, zůstává otázkou. Jisté je pouze to, že po těžké životní ztrátě našla Pawlowská znovu lásku – a hlavně klid po boku partnera, který jí stojí po boku už řadu let.