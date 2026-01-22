Podle tvrzení samotného herce je hlavní překážkou ve splácení jeho dluhů kariéra v herectví. Godla uvedl, že roky nepravidelného natáčení ho připravily o možnost získat stálé zaměstnání s pravidelným příjmem. Konkrétně zmínil svou účast v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, kterou nedávno ukončil právě proto, aby si podle svých slov mohl hledat stabilnější práci. „Spolupráci jsem ukončil zejména z důvodu, že si již hodlám najít pracovní poměr na plný úvazek, v čemž mi dosud bránilo právě nepravidelné účinkování (natáčecí dny) v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2,“ snažil se své nesplácení Godla obhájit velmi svérázným způsobem.
Trable zadluženého Godly neberou konce: Herec nesplácí milionové dluhy a svádí to na natáčení
Herec Zdeněk Godla, známý především díky roli popeláře Franty v úspěšném seriálu Most!, se ocitl znovu v tíživé finanční situaci. Godla podle dostupných informací přestal splácet částku, která se pohybuje v milionech korun. Důvod je více než překvapivý.
Soud nepřesvědčil
Insolvenční správkyni ani soud ale jeho argumenty nepřesvědčily. Soud naopak upozornil, že jen několik dní natáčení měsíčně by nemělo bránit v práci mimo herecké projekty, a varovali Godlu, že pokud se mu nepodaří zajistit pravidelný příjem, hrozí mu opětovné vymáhání jeho dluhů exekucemi.
Není to poprvé
Godla má s dluhy a soudními spory již dlouholeté bohaté zkušenosti – a i v minulých případech se mu dařilo oddlužení jen částečně či s potížemi udržet. Dokonce zkoušel být i standardním zaměstnancem, ani tato snaha mu ale dlouho nevydržela, protože svého zaměstnance údajně obíral o peníze, což se probíralo u loňského soudu. Zda se mu podaří najít stabilní práci a dostát svým závazkům, ukáže až čas.