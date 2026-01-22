Mariina touha pracovat s dětmi byla dokonce tak silná, že si před sedmi lety získala profesní kvalifikaci pro práci s předškolními dětmi. Zdálo by se tedy, že věnovat se vysněné profesi nemůže nic bránit. To byla ale velmi bláhová myšlenka, což brzy pochopila i sama manželka Vladimíra Růžičky. „Tak moc jsem si přála pracovat s dětmi. Mít svou školku. Škoda, že to nevyšlo. I teď bych se ráda přidala k dětem, ať už jako chůva, nebo asistentka,“ svěřila se Marie. „Ale bohužel má vizáž se pár ředitelkám moc nelíbila, přestože jsem byla ochotná pár věcí změnit,“ přidala šokující důvod toho, proč s dětmi i po tolika letech od získání certifikátu nepracuje.
Manželka kouče Růžičky bez práce: Peníze od manžela nechce, zaměstnavatelé ji odmítají
Se svým trápení se svým věrným sledujícím na sociální síti svěřila Marie Růžičková. Manželka slavného hokejového trenéra Vladimíra Růžičky by se ráda realizovala jako chůva či asistentka v dětské skupině. Nikde ji ale nevzali. A důvod? Její neotřelá vizáž.
Bez práce kvůli jménu
Když nevyšla práce s dětmi, zkoušela manželka hokejové legendy lovit i v jiných vodách. Protože výborně ovládá německý jazyk, ucházela se o místo recepční v hotelu. Ani to jí ale nevyšlo. Sama to dává za vinu právě svému vzhledu, který nemusí každému sednout, ale také slavnému příjmení.
Žhavé snímky a deprese
Být bez práce, která by Marii přinášela pravidelný, ale hlavně vlastní příjem, jí není příjemné a nedělá jí to dobře hlavně po psychické stránce. „Chci mít svůj vlastní příjem, nechci být závislá na chlapovi. Ale štve mě to. Jsem dost často doma a člověk pak hodně přemýšlí. To sezení na zadku mě deptá,“ svěřila se excetrická Marie, která si krátí volnou chvíli alespoň focením žhavých snímků pro známou platformu pro dospělé.