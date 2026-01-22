Přeskočit na obsah
23. 1. Zdeněk
Manželka kouče Růžičky bez práce: Peníze od manžela nechce, zaměstnavatelé ji odmítají

Vladimír RůžičkaFoto: Profimedia
Petra Holakovská

Se svým trápení se svým věrným sledujícím na sociální síti svěřila Marie Růžičková. Manželka slavného hokejového trenéra Vladimíra Růžičky by se ráda realizovala jako chůva či asistentka v dětské skupině. Nikde ji ale nevzali. A důvod? Její neotřelá vizáž.

Mariina touha pracovat s dětmi byla dokonce tak silná, že si před sedmi lety získala profesní kvalifikaci pro práci s předškolními dětmi. Zdálo by se tedy, že věnovat se vysněné profesi nemůže nic bránit. To byla ale velmi bláhová myšlenka, což brzy pochopila i sama manželka Vladimíra Růžičky. „Tak moc jsem si přála pracovat s dětmi. Mít svou školku. Škoda, že to nevyšlo. I teď bych se ráda přidala k dětem, ať už jako chůva, nebo asistentka,“ svěřila se Marie. „Ale bohužel má vizáž se pár ředitelkám moc nelíbila, přestože jsem byla ochotná pár věcí změnit,“ přidala šokující důvod toho, proč s dětmi i po tolika letech od získání certifikátu nepracuje.

Bez práce kvůli jménu

Když nevyšla práce s dětmi, zkoušela manželka hokejové legendy lovit i v jiných vodách. Protože výborně ovládá německý jazyk, ucházela se o místo recepční v hotelu. Ani to jí ale nevyšlo. Sama to dává za vinu právě svému vzhledu, který nemusí každému sednout, ale také slavnému příjmení.

Marie Růžičková chce práci.
Žhavé snímky a deprese

Být bez práce, která by Marii přinášela pravidelný, ale hlavně vlastní příjem, jí není příjemné a nedělá jí to dobře hlavně po psychické stránce. „Chci mít svůj vlastní příjem, nechci být závislá na chlapovi. Ale štve mě to. Jsem dost často doma a člověk pak hodně přemýšlí. To sezení na zadku mě deptá,“ svěřila se excetrická Marie, která si krátí volnou chvíli alespoň focením žhavých snímků pro známou platformu pro dospělé.

VIDEO: Kapitán Voráček: V kabině o kauze Růžička nepadlo ani slovo

Není to moje věc, řekl o případu již bývalého trenéra Vladimíra Růžičky kapitán české hokejové reprezentace Jakub Voráček a doufá, že se celý případ údajného uplácení a braní úplatků nějak vyřeší. | Video: Adam Sušovský

Zdroje: Instagram Marie Růžičkovéahaonline.cz

