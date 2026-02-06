Přeskočit na obsah
7. 2. Veronika
Tomáš Magnusek skončil v nemocnici na kyslíku. Ruší natáčení Bastardů i další program

Tomáš MagnusekFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Zdravotní potíže ho vyřadily z provozu. Režisér Tomáš Magnusek skončil na interně v Náchodě, kde mu museli nasadit kyslík a léčbu kapačkami i antibiotiky. Kvůli zhoršené kondici ruší pracovní plán – neodmoderuje besedu, chybět bude i u posledního natáčecího dne Bastardů a nevystoupí ani v přímém přenosu na Clashi.

Režisér a producent Tomáš Magnusek musel ze dne na den zabrzdit – kvůli výrazným zdravotním potížím skončil v nemocnici, kde mu lékaři nasadili kyslík. Popsal, že jeho stav byl natolik špatný, že nebyl schopný fungovat ani v základních věcech. „Nemohl jsem dýchat, stát, chodit,“ přiznal.

Magnusek, který stojí za sérií Bastardi a moderuje vlastní talk show na TV Barrandov, teď sice dokončuje pátý díl filmové řady, jenže práci musel dočasně předat kolegům. Zrušil i několik naplánovaných aktivit a veřejných vystoupení. „Musel jsem zrušit veškerý program. V pátek místo mě moderuje kolega besedy s Karlem Vágnerem a v sobotu nebudu točit poslední filmovací den Bastardů,“ uvedl s tím, že natáčení se kvůli termínům nezastaví.

Podle jeho slov se bude klíčový natáčecí den řešit bez něj, a neobjeví se ani v sobotu večer v přímém přenosu na Clashi. „Ten filmovací den se nedá zrušit, tak se bude dělat beze mě. A v sobotu večer jsem měl vystoupit i v přímém přenosu na Clashi, tam taky nebudu. Program ruším do půlky příštího týdne, abych mohl ve čtvrtek točit,“ dodal.

Zhoršený zdravotní stav ho přitom trápí už několik dní. Magnusek má podle všeho komplikovanou formu chřipky a potíže se týkají i dýchacích cest. „Mám nějakou blbou formu chřipky. Nemohl jsem dýchat, stát, chodit. Tak jsem byl v nemocnici na interně v Náchodě na kyslíku. Mam nález na průduškách, tak mi je rozšiřují pomocí kapaček. Plus antibiotika,“ popsal.

Zdroj: Blesk.cz

