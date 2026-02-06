Více než dva roky se influencerka Agáta Hanychová a zkrachovalý mediální magnát Jaromír Soukup před soudem dohadovali kvůli péči o společnou dceru Rozárku. Nakonec před několika týdny uzavřeli dohodu, která měla uklidnit vztahy a alespoň na čas zajistit klid. Jenže inkoust na smlouvě ještě ani nestačil zaschnout a Soukup se rozhodl na svých sociálních sítích zaútočit na svou bývalou partnerku.
"Agáta mě podváděla už během těhotenství," tvrdí Jaromír Soukup
Přestože se mohlo zdát, že poté, co Agáta Hanychová a Jaromír Soukup uzavřeli před soudem dohodu o péči, bude mezi nimi klid, opak je pravdou a Soukup neustále útočí.
Více než dva roky se influencerka Agáta Hanychová a zkrachovalý mediální magnát Jaromír Soukup před soudem dohadovali kvůli péči o společnou dceru Rozárku. Nakonec před několika týdny uzavřeli dohodu, která měla uklidnit vztahy a alespoň na čas zajistit klid. Jenže inkoust na smlouvě ještě ani nestačil zaschnout a Soukup se rozhodl na svých sociálních sítích zaútočit na svou bývalou partnerku.
Soukup na Instagramu i na své placené platformě neustále opakuje, že Hanychová se ho pokouší zničit a že k tomu využívá i své sledující. „Věnoval jsem se Agušce Dopita Hanychové a jejím holčičkám, které mi pořád vyhrožují. Včetně té jejich vůdkyně Dopita Hanychové,“ stěžuje si Soukup. Tvrdí také, že navzdory uzavřené dohodě Hanychová omezuje jeho rodičovská práva. „Neuvěřitelný systém. Z principu vždy u nich vychovává dítě někdo jiný než otec. Takhle to mají zakódované. Samozřejmě je to tak, že matka svěřuje dítě otci na hraní, a co si to dovolují chtít své dítě. Když byly Rozárce tři měsíce, tak mi přes Instagram oznámila, že mi dítě bere, a od té doby se soudíme,“ opakuje stále dokola.
Nyní také přišel s obviněním, že Hanychová v době jejich vztahu udržovala poměr se svým současným manželem Miroslavem Dopitou a že s ním měla sexuální vztah i v době, kdy byla těhotná a čekala dceru Rozárku. Jako důkaz uvádí to, že Dopita s Hanychovu začal žít jen krátce po jejich rozchodu. „Za dva dny si tam nastěhovala Dopitu, se kterým mi zahýbala v průběhu těhotenství i před ním. To asi každý pochopí,“ rozčiluje se zkrachovalý podnikatel. Přišel také s tím, že i když uzavřeli dohodu, Hanychová vůči němu podniká další právní kroky. „Agáta Dopita Hanychová vyhrožuje, že podá žalobu. Dohoda vydržela zhruba dva týdny. Docela dobré na ni. Uvidíme, jaká bude žaloba,“ zaznělo v jeho videu na Instagramu.
Tomu se ale Hanychová pouze směje. „Jeho Instagram je plný storíček o mně, žádnou žalobu nedávám a ani neplánuji. Nic takového mě nenapadlo. Myslím, že je to reakce na moji valentýnskou edici, kterou jsem natočila se svým manželem. On je pěkný, já jsem pěkná, jsme zdraví, možná je to spíše reakce na to,“ neodpustila si drobné rýpnutí do toho, že Soukup se poslední dobou jeví trochu oteklý.