Tomáš Hanák: Přežil alkoholové peklo i pokus o únos syna. Klid našel mezi kolejemi

Ačkoliv se v mládí věnoval závodnímu veslování, srdce ho táhlo k umění, i když začátky byly trnité a rozhodně ne nudné. Ostatně volnomyšlenkářskou povahu získal už jako dítě na Kubě – ostrově svobody, kde jako dítě dva roky s rodiči pobýval. Poté, co byl vyloučen z Vysoké školy ekonomické a nepřijali jej na DAMU, živil se jako skladník či obsluha. Právě v této době, konkrétně v roce 1977, zakotvil v ikonickém divadle Sklep, kde působí jako herec i autor dodnes. Traduje se, že když se Sklepáci pokoušeli o přijímací zkoušky na DAMU s hrou Podivuhodný cestopis, vyhodili je poté, co na komisi v rámci „krupobití“ házeli skutečné kroupy. Filmoví diváci si jej zamilovali jako veksláka Harryho v kultovním snímku Bony a klid, trampa v povídkovém filmu Pražská 5 nebo v rolích v komediích jako Kouř či Mazaný Filip. Svůj talent však Hanák neomezil jen na české prostředí, objevil se například i v hollywoodské produkci Kletba bratří Grimmů.
Tomáš Hanák, herec s nezaměnitelným hlasem a vizáží, kterou mnozí přirovnávají k Paulu Newmanovi. Jeho život připomíná barvitý scénář, ve kterém nechybí exotické dětství na Kubě, bohémské začátky v divadle Sklep, ale i tvrdé alkoholové pády na dno a následné znovuzrození, aby jako zapřísáhlý staromilec zakotvil na nádraží v Nižboru.
Boj s démony vystřídala charita
Úspěšná kariéra si vyžádala svou daň v podobě silné závislosti na alkoholu, která Hanáka v jednu chvíli dovedla až k úvahám o ukončení života. „Alkoholismus je po čertech vážná věc. V tom stavu, pokud je člověk romantik, tak cítí nemožnost naplnění svých cílů, tužeb, lásky, štěstí a samozřejmě, že marnost umocní dalším lokem destilátu. Cítí se dobře a pláče. A támhle je most a támhle dole jsou Nusle, ó, jak to láká. Takže ty úvahy byly zcela legitimní. Každý alkoholik je myslím zná. Nedošlo k tomu, ale ty stavy byly,“ přiznal Tomáš Hanák v pořadu 13. komnata. Tomáš je jeden z těch šťastlivců, kteří nelehký souboj s démonem alkoholu zvládli, a od roku 1994 se nenapil. Svou energii začal směřovat k pomoci druhým. Dlouhodobě se angažuje například v charitativním projektu České televize Pomozte dětem, kde vystupuje jako moderátor a propagátor. Mimo to vede nadaci Řetěz lásky k dětem a je aktivním členem skautského hnutí.
Syna musela hlídat policie
Co se týče soukromí, je na sdílení informací Tomáš Hanák skoupý až běda. Od roku 1999 je podruhé ženatý s Barborou, která se však pozornosti médií také raději vyhýbá. Tomáš je otcem tří dětí – dcer Anny a Rozálie a syna Tomáše. A právě zmíněné děti byly pro herce hnacím motorem, když se rozhodl skončit se svou závislostí. Se synem Tomášem si prošel herec děsivou zkušeností. To když se psychicky narušená žena pokusila malého Tomáše ukrást s tvrzením, že je její vlastní. Byla přesvědčena o tom, že je to její dítě, které jí bylo odebráno v porodnici. Situace byla dokonce tak vážná, že dům i školu musela hlídat policie.
Život na Zastávce Nižbor
Dnes Hanáka potkáte spíše než v ateliéru na nádraží v Nižboru, kde proměnil zchátralý železniční sklad ve stylovou restauraci Zastávka. Rekonstrukce trvala pět let a Hanák při ní kladl důraz na autentičnost – v interiéru nenajdete plast, televizi ani Wi-Fi. Jako milovník „zašlých časů“ zde vybudoval i unikátní penzion v hytláku (vagonu z roku 1952), kde si hosté mohou užít „šlofíček“ v atmosféře první republiky.
Jeho vášeň pro technické dědictví se promítla i do jeho nejnovějšího televizního projektu, dokumentárního seriálu Technické památky českých zemí, kde diváky provází po industriálních skvostech Rakouska-Uherska. Jak sám s nadsázkou říká, v Nižboru se konečně vrátil do reality a užívá si kutilskou práci v montérkách víc než filmové kostýmy. „Z natáčecích ateliérů a studií jsem se konečně vrátil do reality. Užil jsem si spoustu kutilské práce. Radost ze záchrany už mizejících věcí. Ale taky jsem zešedivěl. Jsem rád, že jsem to přežil bez infarktu a taky, že jsme to s manželkou Bárou přežili bez rozvodu,“ uzavírá se svým charakteristickým nadhledem.