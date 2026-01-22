Herecká dráha pro něj nebyla samozřejmostí. Přestože vyrůstal v uměleckém prostředí, rodiče ho dlouho spíše vedli k tomu, aby si zvolil jiný směr. František si ale dal na čas. Po dokončení gymnázia si vše ujasnil – a teprve pak se rozhodl zkusit přijímačky na DAMU. Ty zvládl úspěšně, a není se čemu divit. Na talentové zkoušky ho připravovala jeho maminka Klára Melíšková. O protekci ale nemůže být řeč, šlo o poctivou práci. A za vlastním výběrem si stojí i mladý herec. „Jsem rád za všechna svá rozhodnutí,“ nechal se slyšet František.
Fešný syn Kláry Melíškové boduje v seriálu: Nemluví a sundat náušnice má zakázáno
František Ferdinand Hlavica, dnes dvacetiletý syn pětinásobné držitelky Českého lva Kláry Melíškové a herce a dabéra Lukáše Hlavici nebudí pozornost jen díky svým slavným předkům, ale i výškou a kudrlinami. Ačkoliv se ho rodiče původně snažili směřovat do jiných profesních sfér, František si svou cestu k herectví prosadil a dnes již sbírá první velké úspěchy u diváků i odborné veřejnosti.
Seriálový debut
První velká příležitost, která Františka katapultovala do širšího povědomí veřejnosti, přišla od tvůrců seriálu Polabí. Šlo o jeho vůbec první casting v životě, na kterém hned uspěl a získal náročnou roli. V tomto projektu ztvárňuje postavu neslyšícího teenagera, což pro něj jako pro začínajícího herce představovalo obrovskou výzvu. Role v seriálu Polabí si vyžadovala také naprosto specifickou přípravu. František musel, stejně jako jeho kolegové, zvládnout znakovou řeč. Herci, kteří normálně slyší, to popsali jako velmi náročný proces, schopnost „vypnout uši“ a plně se soustředit na neverbální komunikaci. V příběhu František hraje syna postavy, kterou ztvárňuje Andrea Růžičková. „Zatím moc zkušeností nemám, proto i mamku překvapilo, že jsem dostal roli v seriálu Primy. Je to pro mě významná role a doufám, že nezklamu,“ svěřil se Hlavica hned zkraje natáčení.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Hanychová se pustila do rodiny svého exmanžela a nebere si servítky: Rybovou i s Prachařem si namazala na chleba
Náušnice nesmí sundat
Při pohledu na Františka Ferdinanda je patrné, že geny svých rodičů nezapře. Filmaře láká také jeho výrazný vzhled – je charakteristický svými kudrnatými blonďatými vlasy a velkými náušnicemi, které nosí už od svých šestnácti let. „Já už bych je sám za sebe sundal, roztočil jsem s nimi ale seriál, tak to tak musí zůstat,“ vysvětlil, proč ozdoby v jeho uších stále zůstávají.
Kritika i pomoc
Vztah Františka s jeho matkou je postaven na vzájemném respektu, ale i na profesní upřímnosti. Klára Melíšková je totiž známá tím, že bývá k hereckým výkonům kritická, a to i k těm vlastním. Sama přiznala, že její děti, František a jeho sestra Antonie, k ní bývají také velmi kritické, což jen kvituje. To ale neznamená, že by nebyla Františkovi oporou. František prozradil, že za ní chodí pro rady a společně na jeho rolích spolupracují.