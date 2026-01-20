Velkým tématem posledních měsíců byla pro Jitku nečekaná operace srdce jejího partnera, restauratéra Pavla, staršího bratra známého herce Tomáše Töpfera. Přestože mu je bezmála 78 let, rekonvalescence proběhla neuvěřitelně rychle. „Kdyby se někdo ptal, jak dlouho trvala, tak dva měsíce, což je zázrak,“ pochvaluje si Jitka. Za jeho skvělým stavem stojí nejen práce lékařů a Pavlův vlastní optimismus, ale hlavně Jitčina neúnavná podpora: „Já se s ním párala od operace každý den. Každý den krůček po krůčku.“
„Kde není radost, tam to pro mě nemá smysl,“ přiznává otevřeně herečka Jitka Sedláčková k otázce svatby s Pavlem Töpferem
Vstup do nového roku prožívá herečka Jitka Sedláčkovou s obrovskou dávkou pokory, i když přiznává, že s narůstajícím věkem se cítí zranitelnější. „Mám se líp, než si zasloužím,“ říká s úsměvem a jedním dechem dodává, že starosti o zdraví svého partnera Pavla Töpfera, blízkých i vlastní plánovaný zákrok jí na klidu nepřidávají. Přesto se rozhodla, že letošní rok bude patřit hlavně jí.
Letošní rok věnuje sobě
A protože minulý rok byl pro herečku plný starostí a nečekaných zvratů, dala si pro letošek jasný úkol – věnovat se sobě v maximální možné míře. „Rozhodla jsem se, že letošní rok věnuju sobě. Vysloveně jsem si dala úkol,“ potvrzuje své odhodlání. Aktuálně ji čeká zubní implantát, ze kterého má sice respekt, ale bere ho jako nutnost. „Mám velkou představivost, tak já si hned představuju, jak tam něco vrtaj… Nic, musím to vydržet,“ neskrývá herečka obavy z lékařského zákroku.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Menopauza není konec, je to nová etapa.“ Cvičitelka Hanka Kynychová radí, jak ošálit stárnoucí tělo a nenosit kila navíc
Další část její za lepším já je už ale o poznání příjemnější. Vyhlásila boj proti nekvalitním potravinám. Protože se svým partnerem hodně cestuje po světě, má možnost srovnání nabídky u nás a ve světě. „Teď jsme se vrátili z Milána, kde jsme byli na Silvestra a i úplně obyčejná samoobsluha je zásobena daleko kvalitnějšími potravinami, než nabízejí naše řetězce. Mě to uráží, mně to vadí,“ rdí se herečka, která spolu s novým rokem přešla na krabičkovou dietu. Připravenou stravu na míru si nemůže vynachválit a dole už má i první kila.
Menopauzu vyběhala
Při pohledu zpět na období menopauzy Jitka zdůrazňuje důležitost disciplíny a pohybu. Když na ni v padesáti přišly „divné pocity“, začala běhat – a to až úctyhodných 14 kilometrů denně. „Ten pohyb mně hrozně pomohl, takže já vždycky říkám, že pokud to není opravdu tak, že to nejde zvládnout, tak si naordinujte pohyb a a začněte myslet na sebe,“ radí ostatním ženám. Paradoxně právě v citlivém období menopauzy, kde se sebou mnoho žen svádí boj a těžko se přijímají, se Jitka naučila mít doopravdy ráda a být spokojená sama se sebou. „No a pak přišel Pavel a celý mi to podělal tím, že přišel. Já jsem se měla tak ráda,“ říká s humorem sobě vlastním herečka.
Bude konečně svatba?
Ačkoli se o svatbě s Jitčiným „klukem“, jak svého partnera Pavla běžně nazývá, se často mluví, Jitka tuto záležitost vnímá naprosto racionálně. Přiznává dokonce, že vhodný okamžik možná už propásli… „Děti ze strany mého muže z toho neměly radost. A tam, kde není radost, tak tam by to pro mě nemělo smysl,“ vysvětluje otevřeně.
Nabídka k sňatku sice padla i před partnerovou nedávnou operací, ale po ní už se neopakovala. „Tak jsem v očekávání,“ směje se herečka a dodává: „Já to jako podmínku v žádným případě nevidím vůbec,“ říká k tématu manželství a dodává, že ve zralém věku už do hry vstupuje i racionalita a otázky typu předmanželských smluv, ke kterým se ale oba staví vlažně. A i když si Jitka život o samotě užívala a naučila se v něm být šťastná, přiznává, že partner jí život obohatil. „Život ve dvou je samozřejmě veselejší a je to fajn někoho mít,“ uzavírá.
VIDEO: Mladé ženy vnímají hormonální antikoncepci jako „špatné slovní spojení“, tvrdí Kristýna Hlinecká s tím, že nyní podléhají zcela novému trendu
Zdroj: Autorský článek