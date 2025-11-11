12. 11. Benedikt
Tichá energie, silné role. Marika Šoposká se zapisuje do paměti nenápadně, ale natrvalo

Marika ŠoposkáFoto: Profimedia
Daniela Straková
Daniela Straková

Její tvář zná skoro každý, kdo sleduje české seriály. Marika Šoposká působí dojmem klidu a jemnosti, ale pod tím se skrývá silná, cílevědomá žena, která ví, co chce. Je to herečka, která nepotřebuje křik ani skandály, aby zaujala. Dokáže být něžná i dramatická, moderní i tradiční. Dnes slaví 36. narozeniny.

Marika Šoposká patří mezi herečky, které dokážou zaujmout nejen talentem, ale i přirozeností. Publikum si ji pamatuje z televizních seriálů jako Ordinace v růžové zahradě 2 či První republika, ale také z filmů, které bodovaly na mezinárodních festivalech. V hereckém světě se pohybuje od mládí a dnes patří mezi nejvýraznější tváře své generace – spojuje v sobě půvab, hloubku i jistou civilnost, která z ní dělá opravdovou osobnost české herecké scény.

Dětství a studia

Narodila se 12. listopadu 1989 v Havlíčkově Brodu. Herectví se věnovala od dětství a již během studia hrála ve školních představeních. Marika Šoposká vystudovala hudebně-dramatický obor Pražské konzervatoře a postupně si vybudovala respektovanou pozici v českém filmu i televizi. Má dva starší bratry a podle toho její dětství vypadalo. „Když jsme se fotili poprvé v první třídě, moje máma mi dala krásné šatičky s košilkou a límečkem. Po čtrnácti dnech, když jsem domů přinesla fotku, límeček byl celý odervaný a měla jsem úplně rozčepýřené vlasy. Máma se samozřejmě divila, jak to moje focení dopadlo. Prostě jsem se předtím poprala. Rvala jsem se s kluky. U nás ve třídě se jiné holčičky nepraly, jenom já,“ vzpomínala v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Marika Šoposká v pohádce Boháč a chudák (2005)
Foto: Česká televize
