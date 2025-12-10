Přeskočit na obsah
Transfúze, drogy či nechráněný sex. Řada slavných osobností se nakazila virem HIV

Freddie MercuryFoto: ČTK
Freddie MercuryFoto: ČTK
Získali slávu, obdiv i miliony fanoušků, přesto je neochránila před jednou osudovou chybou, lékařským zákrokem nebo nešťastnou náhodou. Virus HIV zasáhl do životů řady světových celebrit zcela nečekaně a navždy je změnil. Jejich příběhy ukazují, že nemoc si nevybírá a může se dotknout kohokoliv.

Onemocnění virem HIV se poprvé objevilo v roce 1981 a za velmi krátký čas se nakazily desítky milionů lidí. Na nemoc zatím nebyl nalezen lék, který by ji účinně potíral, přestože se o to snaží vědecké týmy celého světa. Léčba je v současnosti ale mnohem účinnější než v minulosti, a pokud je pacient diagnostikován včas, má šanci dožít se stejné délky života jako zdravý člověk.

AIDS - vakcína na obzoru?
AIDS - vakcína na obzoru?

16 příznaků, že jste HIV pozitivní: Znáte je?

Zdraví

Mezi oběti této nemoci ovšem patří i řada slavných osobností. Některé z nich svou nemoc tajily až do poslední chvíle a například zpěvák Freddie Mercury se o svůj zdravotní stav podělil jen desítky hodin před svou smrtí. Na to, jak se celebrity ke své nemoci postavily, se podívejte do naší galerie.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Tajemství Freddieho Mercuryho: Co jste o legendě Queen možná vůbec netušili?

Charlie Sheen

Herce Charlieho Sheena přivedly k lékaři nesnesitelné bolesti hlavy a on si myslel, že má nádor na mozku. Diagnóza však zněla HIV pozitivní. Sheen později uvedl, že během několika následujících let zaplatil miliony dolarů lidem, kteří mu vyhrožovali, že informace o jeho zdravotním stavu zveřejní. Nakonec to udělal v roce 2015 sám během rozhovoru pro pořad Today.

Je těžké vstřebat tři písmena, řekl herec. Je to zlomový bod v životě člověka. Mám pocit, že nesu pochodeň, dodal Sheen v roce 2017 v pořadu Good Morning America. Pro spoustu lidí, kteří trpí stejnou věcí. Od té doby se stal mluvčím švédské značky kondomů a veřejným propagátorem bezpečného sexu.

Charlie SheenFoto: Shutterstock
