Onemocnění virem HIV se poprvé objevilo v roce 1981 a za velmi krátký čas se nakazily desítky milionů lidí. Na nemoc zatím nebyl nalezen lék, který by ji účinně potíral, přestože se o to snaží vědecké týmy celého světa. Léčba je v současnosti ale mnohem účinnější než v minulosti, a pokud je pacient diagnostikován včas, má šanci dožít se stejné délky života jako zdravý člověk.
Transfúze, drogy či nechráněný sex. Řada slavných osobností se nakazila virem HIV
Získali slávu, obdiv i miliony fanoušků, přesto je neochránila před jednou osudovou chybou, lékařským zákrokem nebo nešťastnou náhodou. Virus HIV zasáhl do životů řady světových celebrit zcela nečekaně a navždy je změnil. Jejich příběhy ukazují, že nemoc si nevybírá a může se dotknout kohokoliv.
Mezi oběti této nemoci ovšem patří i řada slavných osobností. Některé z nich svou nemoc tajily až do poslední chvíle a například zpěvák Freddie Mercury se o svůj zdravotní stav podělil jen desítky hodin před svou smrtí. Na to, jak se celebrity ke své nemoci postavily, se podívejte do naší galerie.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Tajemství Freddieho Mercuryho: Co jste o legendě Queen možná vůbec netušili?
Charlie Sheen
Herce Charlieho Sheena přivedly k lékaři nesnesitelné bolesti hlavy a on si myslel, že má nádor na mozku. Diagnóza však zněla HIV pozitivní. Sheen později uvedl, že během několika následujících let zaplatil miliony dolarů lidem, kteří mu vyhrožovali, že informace o jeho zdravotním stavu zveřejní. Nakonec to udělal v roce 2015 sám během rozhovoru pro pořad Today.
„Je těžké vstřebat tři písmena,“ řekl herec. „Je to zlomový bod v životě člověka. Mám pocit, že nesu pochodeň,“ dodal Sheen v roce 2017 v pořadu Good Morning America. „Pro spoustu lidí, kteří trpí stejnou věcí.“ Od té doby se stal mluvčím švédské značky kondomů a veřejným propagátorem bezpečného sexu.
Charlie Sheen
Herce Charlieho Sheena přivedly k lékaři nesnesitelné bolesti hlavy a on si myslel, že má nádor na mozku. Diagnóza však zněla HIV pozitivní. Sheen později uvedl, že během několika následujících let zaplatil miliony dolarů lidem, kteří mu vyhrožovali, že informace o jeho zdravotním stavu zveřejní. Nakonec to udělal v roce 2015 sám během rozhovoru pro pořad Today.
„Je těžké vstřebat tři písmena,“ řekl herec. „Je to zlomový bod v životě člověka. Mám pocit, že nesu pochodeň,“ dodal Sheen v roce 2017 v pořadu Good Morning America. „Pro spoustu lidí, kteří trpí stejnou věcí.“ Od té doby se stal mluvčím švédské značky kondomů a veřejným propagátorem bezpečného sexu.
Magic Johnson
Basketbalista Magic Johnson v 80. letech hrál v LA Lakers a třikrát byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Vše se však změnilo na začátku 90. let, kdy se dozvěděl, že je HIV pozitivní, a myslel si, že zemře.
"Kvůli viru HIV budu muset dnes odejít z Lakers," řekl tehdy na tiskové konferenci. Byl to jeden z prvních případů, kdy s touto diagnózou přišla heterosexuální, nebělošská celebrita, což narušilo stereotypy kolem této nemoci. Dnes Johnson žije zdravým životním stylem a pracuje na zvyšování povědomí o problematice HIV a AIDS.
"Tyto rozhovory musíte vést, protože jsou důležité," řekl v roce 2011. "Zvláště když to říkám já: Já s tímto virem žiji. Nechci, aby ho moje děti někdy měly, takže jim musím říct, co se jim může stát, pokud udělají totéž, co jsem udělal já."
Freddie Mercury
Frontman rockové skupiny Queen Freddie Mercury o své sexualitě a zdraví mluvil jen zřídka. V roce 1991 však vydal prohlášení, v němž světu sdělil, že má AIDS.
"Po obrovských dohadech v tisku bych rád potvrdil, že jsem byl testován na HIV a mám AIDS. Považoval jsem za správné tuto informaci udržet v tajnosti, abych ochránil soukromí svého okolí," uvedl Mercury v prohlášení. "Nyní však nastal čas, aby se moji přátelé a fanoušci po celém světě dozvěděli pravdu, a doufám, že se všichni připojí ke mně, mým lékařům a všem lidem na celém světě v boji proti této strašné nemoci," řekl tehdy. Zemřel o pouhých 24 hodin později ve věku 45 let.
Rock Hudson
Herec Rock Hudson byl typickým představitelem zlaté éry Hollywoodu a byl nominován na Oscara za roli ve filmu Obr z roku 1956, kde hrál po boku Elizabeth Taylorové a Jamese Deana. Po celou dobu své kariéry ale pečlivě tajil svou sexualitu.
V roce 1985 Hudson oznámil, že má AIDS, a stal se tak úplně první celebritou, která tak učinila. Jeho oznámení a posléze i smrt přivedly problém nemoci AIDS do centra pozornosti celé země. Několik dní po Hudsonově smrti vyčlenil Kongres 221 milionů dolarů na vývoj léku proti AIDS.
Billy Porter
Televizní hvězdě Billymu Porterovi, který získal cenu Emmy, byl virus HIV diagnostikován v roce 2007, ale svůj stav tajil ze strachu, jak bude reagovat zábavní průmysl. Až pandemie covidu-19 ho přiměla k tomu, aby svůj postoj přehodnotil.
"Pravda je uzdravení. A já doufám, že mě to osvobodí," řekl pro Hollywood Reporter. "Už žádné stigma - skoncujme s tím. Je čas. Žil jsem v tom a byl jsem v té ostudě dost dlouho."
Conchita Wurst
Rakouský transvestita s občanským jménem Thomas Neuwirth, který na sebe upozornil vítězstvím v soutěži Eurovize pod pseudonymem Conchita Wurst, zveřejnil informaci o tom, že je HIV pozitivní, na svém profilu na Instagramu.
"Jsem už mnoho let HIV pozitivní. Coming out je lepší, než aby to vyšlo najevo od třetí osoby," uvedl v prohlášení.
Andy Bell
Těsně před Vánocemi 2004 oznámil Andy Bell (na fotografii vpravo), zpěvák skupiny Erasure, že on a jeho přítel jsou HIV pozitivní. Magazínu HIV Plus řekl, že to ví už více než šest let, kdy během zápalu plic lékaři na Mallorce zjistili, že je HIV pozitivní.
"Být nakažen neznamená, že máte AIDS," uvedl tehdy zpěvák. "Není žádný důvod panikařit, má naděje na život je stejná jako u kohokoliv jiného," dodal. "Kolem nákazy a AIDS je tolik hysterie a nevědomosti."
Jeho přítel a manažer kapely Paul Hickey napsal o jejich životě s virem v knize Sometimes: Život plný lásky, ztráty a vymazání. Hickey zemřel v roce 2012.
Isaac Asimov
Selhání srdce a ledvin, které legendárního spisovatele science fiction Isaaca Asimova v roce 1992 zabilo, bylo způsobeno AIDS. HIV se nakazil krevní transfuzí při operaci srdce v roce 1983. Veřejně to bylo odhaleno až po vydání jeho knihy Byl to dobrý život v roce 2002. Tu po jeho smrti vydala jeho manželka.
Keith Haring
Malíř Keith Haring se proslavil poté, co polepil newyorské metro svými výraznými kresbami. V roce 1988 byl pozitivně testován na HIV a v roce 1989 založil nadaci Keith Haring Foundation, která poskytuje umění a peníze organizacím zabývajícím se AIDS a dětským programům. Nemoci podlehl v roce 1990 ve věku 31 let.
Anthony Perkins
Herce Anthonyho Perkinse nejvíce proslavila role Normana Batese v klasickém hororu Alfreda Hitchcocka Psycho. Perkins ale už v 50. letech sbíral Oscary a ceny Tony.
Na konci 80. let mu byl diagnostikován virus HIV. I když to tajil, spolupracoval s projektem Angel Food, který poskytuje jídlo lidem s HIV až domů. V prohlášení, které vydal krátce před svou smrtí v září 1992, uvedl: „Mnozí věří, že tato nemoc je Boží pomstou, ale já věřím, že byla seslána, aby naučila lidi milovat, chápat a soucítit jeden s druhým.“
Gia Marie Carangi
Gia Marie Carangi byla americká modelka, považovaná za jednu z vůbec prvních opravdových supermodelek na světě. Její úspěšná kariéra trvala mezi lety 1978 až 1983. Během té doby se stala drogově závislou a pravděpodobně injekční jehlou se nakazila virem HIV. Zemřela 18. listopadu 1986 ve věku 26 let.