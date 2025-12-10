Herečka Andrea Čunderlíková a kytarista skupiny Olympic Ladislav Klein tvoří manželský pár už neuvěřitelných 53 let. Jejich společná cesta ale rozhodně nezačala klidně a bez komplikací. V době, kdy se dali dohromady, totiž byla Andrea zadaná – jejím partnerem byl zpěvák Pavel Bobek (†76). Osud však měl jiné plány.
Pavel Bobek šel na striptýz, ona odešla. Tak začala láska Andrey Čunderlíkové a Ladislava Kleina
Hvězda oblíbeného seriálu Nemocnice na kraji města Andrea Čunderlíková a kytarista Olympicu Ladislav Klein jsou spolu už 53 let, jejich vztah ale vznikl za dramatických okolností. Herečka tehdy chodila se zpěvákem Pavlem Bobkem, přesto osud zasáhl během jednoho plesu i náhodného setkání. Dnes na začátky své lásky vzpomínají s humorem a nadhledem.
K jejich seznámení došlo v roce 1972 a podle herečky šlo o čistou náhodu. „Seznámila jsem se s ním náhodou. Moje sestra dělala brigádu v Redutě a tam ji viděl jeden muzikant a řekl Láďovi, největšímu chlípníkovi a nestydovi, že tam pracuje holka, která má krásné dlouhé nohy,“ zavzpomínala Andrea v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. „Láďa šel do Reduty, ale potkal tam mě, protože jsem zrovna šla za sestrou,“ pokračovala herečka. Přestože mezi nimi tehdy přeskočila jiskra, Andrea měla jasno: „Ale já jsem tenkrát měla přítele,“ přiznala otevřeně.
Ani to však Ladislava Kleina neodradilo. Zlom přišel během jednoho plesu. „Byla jsem s Pavlem na plesu balonového létání. Byl rok asi 1970 a byl tam striptýz. To tenkrát nebylo normální. Bobek se na ten striptýz šel dívat a mě to namíchlo – co se jde dívat na cizí ženské?! A náhodou šel kolem Láďa…“ popsala Andrea chvíli, která změnila její život. „Po plese na mě Láďa počkal před školou a pak jsme se dali dohromady,“ dodala. Samotný Klein k tomu s humorem poznamenal: „Číhal jsem, jestli Pavel čeká, a když nečekal, čekal jsem já.“
Ani manželství se ale neobešlo bez bouřlivějších období. Andrea se s úsměvem svěřila, že povahově má k plaché sestřičce Ině, kterou proslavila v seriálu Nemocnice na kraji města, daleko. „Bylo období, kdy to mezi námi bylo dramatičtější. Já jsem totiž energická, ne jako sestřička Ina! Láďa je klidnější,“ uvedla. Na to její muž lakonicky reagoval: „Splachovací.“
Herečka si pak ještě s nadsázkou posteskla, že by si její muž možná přál doma spíš klidnou filmovou hrdinku. „Myslím, že Láďa by měl doma radši tu Inu. Já si nenechám nic líbit, jsem ukecaná,“ řekla upřímně. Její manžel ji ale uklidnil jednoduchou větou: „Já si nestěžuju.“