Zpěvačka Michaela Nosková prožívá v poslední době velmi náročné období. Problémy se na ni sypou ze všech stran a když se zrovna nejedná o soudní spory s bývalým partnerem, zradí ji technika. To se naposledy stalo v úterý, kdy zpěvačka ne vlastní vinou zablokovala provoz ve velmi vytíženém pražském tunelu Blanka.
Michaela Nosková prožila krušné chvíle a kolaps v tunelu Blanka
Michaela Nosková zažila nepříjemnou chvíli, když se jí uprostřed tunelu Blanka náhle porouchalo auto. Vozidlo zůstalo stát v jednom z nejvytíženějších pražských úseků a na několik minut tak zablokovalo provoz i způsobilo výrazné komplikace dalším řidičům.
„Tunel Blanka je skutečně to nejhorší místo, kde vám může odejít auto. To nechce žádný řidič,“ posteskla si Nosková na svém profilu na Instagramu. Že auto není v dobrém stavu, věděla, a zrovna byla na cestě do autoservisu. Tam ale už nedojela. „Myslela jsem, že tam ještě dojedu, ale před výjezdem na Letnou mi auto začalo hlásit jednu chybu za druhou,“ popsala krušné chvíle, které si každý řidič umí dobře představit. Nosková ale dokázala duchapřítomně s autem, než se zcela zablokovalo, odjet do odbočovacího pruhu a tím zajistit aspoň částečnou průjezdnost dopravní tepny.
„Zavolala jsem policii a ta následně kontaktovala obsluhu tunelu Blanka, která okamžitě zapnula výstražná světla,“ pochválila rychlé řešení situace. A i odtahová služba byla na místě rychle. Mezitím zpěvačka v reflexní vestě upozorňovala ostatní řidiče, že její auto stojí za zatáčkou. „Odtahovka naštěstí přijela do dvaceti minut. Protože bylo auto úplně zaseklé, museli ho naložit pomocí hydraulické ruky,“ vylíčila Blesku nepříjemný zážitek. „Ti, kdo včera nemohli v Blance asi patnáct minut odbočit na Letnou… za to jsem mohla já,“ dodala k celé situaci.
Jak se zdá, tunel je teď něco, co má pro Noskovou v poslední době význam. Sama totiž mluví o tom, že co se týká jejích soukromých problémů, pomalu ale jistě začíná vidět světlo na konci tunelu. U soudu totiž stanul její bývalý partner Jindřich Čanda, který čelí obžalobě z domácího násilí a vydírání. A i když je pravděpodobné, že na rozsudek si bude muset počkat ještě minimálně rok, vzhledem k tomu, že trestní oznámení podávala už v roce 2022, je konec vlastně na dohled. „Dodává mi to sílu, když vím, že už to brzo skončí.“