Přeskočit na obsah
13. 3. Růžena
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Těžké dětství i rodinné tajemství. Život Viktora Preisse je dramatičtější než jeho role

Viktor Preiss
Viktor PreissFoto: Profimedia
Viktor Preiss
Viktor PreissFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Část dětství strávil v dětském domově, jeho manželství přežilo nevěru, ze které vzešla nemanželská dcera, a dobrovolně se vzdal skvělé divadelní kariéry, aby se mohl věnovat malování. To vše má za sebou Viktor Preiss. Oblíbený herec slaví 79.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Viktor Preiss se narodil 13. března 1947. Jeho dětství poznamenal rozvod rodičů, kteří se nedokázali dohodnout, kdo ho bude vychovávat. Nakonec putoval do dětského domova ve středočeských Pyšelích. To asi mohu zmínit, já jsem nikdy nebyl sirotkem, ale dlouho jsem od té doby, což bylo od čtvrté třídy, nežil doma. Byl jsem odstěhován z Prahy, uvedl v Českém rozhlase. Na pobyt v děcáku ale vzpomíná s láskou. Mám tam dokonce v okolí chatičku, je to určitý sentiment, uvedl čerstvý sedmasedmdesátník.

Reklama

Další zajímavosti z osobního i hereckého života Viktora Preisse najdete v naší galerii.

Předchozí
1234512
Pokračovat

Raubíř z Karlína

viktor preiss
Viktor PreissFoto: ČTK

Bylo to úžasné prostředí pro kluka. Dělníci odhazovali vajgly, které jsem pak sbíral, zavzpomínal s úsměvem herec, který pochází z uměleckého prostředí. Jeho matka Jindřiška Gabriela Preissová vystupovala v Dismanově dětském rozhlasovém souboru, působila jako hlasatelka Československého rozhlasu i v Československé televizi a v divadle jako členka zájezdového Vesnického divadla. V pořadu Všechnopárty přiznal, že mu maminčino ježdění po představeních vadilo a od divadla jej odrazovalo.

Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama