Viktor Preiss se narodil 13. března 1947. Jeho dětství poznamenal rozvod rodičů, kteří se nedokázali dohodnout, kdo ho bude vychovávat. Nakonec putoval do dětského domova ve středočeských Pyšelích. „To asi mohu zmínit, já jsem nikdy nebyl sirotkem, ale dlouho jsem od té doby, což bylo od čtvrté třídy, nežil doma. Byl jsem odstěhován z Prahy,“ uvedl v Českém rozhlase. Na pobyt v „děcáku“ ale vzpomíná s láskou. „Mám tam dokonce v okolí chatičku, je to určitý sentiment,“ uvedl čerstvý sedmasedmdesátník.
Těžké dětství i rodinné tajemství. Život Viktora Preisse je dramatičtější než jeho role
Část dětství strávil v dětském domově, jeho manželství přežilo nevěru, ze které vzešla nemanželská dcera, a dobrovolně se vzdal skvělé divadelní kariéry, aby se mohl věnovat malování. To vše má za sebou Viktor Preiss. Oblíbený herec slaví 79.
Raubíř z Karlína
„Bylo to úžasné prostředí pro kluka. Dělníci odhazovali vajgly, které jsem pak sbíral,“ zavzpomínal s úsměvem herec, který pochází z uměleckého prostředí. Jeho matka Jindřiška Gabriela Preissová vystupovala v Dismanově dětském rozhlasovém souboru, působila jako hlasatelka Československého rozhlasu i v Československé televizi a v divadle jako členka zájezdového Vesnického divadla. V pořadu Všechnopárty přiznal, že mu maminčino ježdění po představeních vadilo a od divadla jej odrazovalo.
V dětském domově
K jeho dětství se váže i neveselá vzpomínka na období po rozvodu jeho rodičů. Ti se nedokázali dohodnout, kdo ho bude vychovávat, a tak Viktor putoval do dětského domova. "To asi mohu zmínit, já jsem nikdy nebyl sirotkem, ale dlouho jsem od té doby, což bylo od čtvrté třídy, nežil doma. Byl jsem odstěhován z Prahy," prozradil v Českém rozhlase. Na samotný pobyt v "děcáku" každopádně vzpomíná s láskou. "Mám tam dokonce v okolí chatičku, je to určitý sentiment," uvedl herec.
Školní láska
Ještě během studií na DAMU se seznámil se svou budoucí ženou Janou (rodným jménem Drchalovou), která studovala o rok níž. „Jana byla v ročníku u Miloše Nedbala, který byl velmi žárlivý a neměl rád, když někdo ty jeho ovečky obtěžoval. Jednou jsem na ni čekal u dívčích šaten a někdo mě zezadu nakopl. Když jsem se otočil, stál tam pan Nedbal a prý, co mu lezu do ročníku,“ vyprávěl Preiss. Jejich svatba se konala na Novoměstské radnici v Praze a přítomni byli pouze dva svědci.
Manželská krize
Manželé jsou svoji už víc než 55 let, během té doby prožili i jednu hlubokou krizi. Herec totiž na začátku 80. let přiznal, že má nemanželské dítě. A jeho manželka mu dokázala odpustit. „Pokud lidi opravdu chtějí, tak jejich vztah vydrží a zvládnou všechny překážky. Musí je to ovšem bavit, jinak nic nepomůže. Ten kluk, kterého jsem kdysi potkala ve škole, se přece nemohl nikam ztratit. A ve mně je pořád ta holka. Stále je v nás láska a doufám, že bude až do smrti,“ řekla tehdy Preissová.
Starosti se synem
Kromě nemanželské dcery má herec dva syny s Janou Preissovou. V roce 1973 se jim narodil syn Martin, o čtyři roky později Jan. Jan pracuje jako grafik, Martin (na fotografii se svojí manželkou Martinou) je herec. V minulosti se potýkal s psychickými problémy, které řešil pomocí alkoholu. Po pokusu o sebevraždu skončil v psychiatrické léčebně. Se svou nemocí úspěšně bojuje.
Skrytý malíř
Viktor Preiss se vedle hraní věnuje dlouhé roky i malování. „Čmáral jsem si už od dětství. Holkám jsem jako psaníčka posílal obrázky, rušil jsem tím ve škole… A pořád to čmáráním nazývám,“ říká skromně. Jeho okolí si to ale nemyslí. V roce 2019 měl svoji první samostatnou výstavu nazvanou Můj svět. „Tohle je vlastně moje první výstava v tom pravém slova smyslu. Jsem jako dítě, když vidím poprvé svoje obrázky takhle pohromadě,“ řekl tehdy.
Divadlo na prvním místě
Divadelní kariéru ukončil v roce 2016. Odchod do důchodu zdůvodňoval tím, že potřebuje odpočinek. „Strávil jsem u divadla čtyřicet let a to mi stačilo,“ řekl. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka přiznal, že patří mezi herce, kteří nemají rádi děkovačky. Přesto při derniérách zažíval aplaus ve stoje.
Odmítl roli v Knoflíkářích
Ve filmu Knoflíkáři si měl zahrát postavu, která pozadím odštipuje knoflíky. "Dostal jsem jeden nebo dva listy toho scénáře a tam jsem si přečetl - sedá si na pohovku a ozve se chroupnutí - a říkal jsem si, co já bych dělal na pohovce a chroupal knoflíky," vyprávěl se smíchem v pořad 7 pádů Honzy Dědka. Režisérům prý sám navrhoval, koho namísto sebe do role obsadit.
Sandokan i Mrs. Doubtfire
Viktor Preiss je i skvělým dabérem. Jeho hlasem mluvil například Sandokan anebo třeba Robin Williams v komedii Mrs. Doubtfire - Táta v sukni. Za tuto dabingovou roli obdržel v roce 1995 Cenu Františka Filipovského. Mimochodem, toto ocenění ještě získal v letech 2004 a 2022.
Milenci v roce jedna
Z jeho filmových rolí asi největší pozornost u kritiky i diváků vzbudil snímek z roku 1973 Milenci v roce jedna. Hlavní role se mu ale většinou vyhýbaly a Preiss vždy tvrdil, že je za to rád, jelikož za svoji prioritu vždy považoval divadlo. Na filmové práci mu prý vadí dlouhé čekání.
S čerty nejsou žerty
V 80. letech si zahrál postavu panského správce v oblíbené pohádce S čerty nejsou žerty. Jeho obrat „na doživotí – do konce života„ prakticky zlidověl. “Nikdy bych nepředpokládal, že z toho bude kultovní a citovaná pohádka, kterou znají různé generace," uvedl v Rozstřelu. Zároveň však prohlásil, že k myšlence druhého dílu by měl silnou nedůvěru.
Špatná pamět
Na rozdíl od mnoha jiných kolegů se Viktor Preiss nechystá vydat autobiografickou knihu. „Paměti píše kdekdo a já mám špatnou paměť. Jména si nepamatuju, vždycky něco načnu a pak nevím, kam to vede. Se mnou by to byly spíš takové střepy,“ přiznal sebekriticky.