Několik let spolu mají Agáta Hanychová a Ornella Koktová úspěšný podcast, kde řeší mimo jiné i své soukromé záležitosti. Nebo tomu až dosud tak bylo. Minimálně tak Hanychová Koktovou považovala za svou blízkou kamarádku, které se otevřela a pustila ji do svého života. Jenže teď kvůli tomu prožívá velké zklamaní. Jak se totiž zdá, tento vztah byl pouze jednostranný.
„Jsem zklamaná,“ postěžovala si Hanychová na oznámení Koktové o rozvodu. Nic prý netušila
V den svých 33. narozenin uspořádala podnikatelka Ornella Koktová velkolepou oslavu, na které ale své hosty pořádně šokovala. Jedním z těch, kteří to nemůžou rozdýchat, je její kamarádka Agáta Hanychová.
Koktová totiž na narozeninové oslavě představila svůj nový projekt, kterým je dokumentární seriál o jejím životě. Tam také v závěru dílu, který hostům pustila, prozradila, že s manželem Josefem Koktou jsou rozvedeni. Bez jediného slova vysvětlení navíc v průběhu projekce svou oslavu opustila. To se velmi dotklo Agáty, která, stejně jako všichni ostatní, neměla o ničem ani tušení. „Na ty narozeniny jsem šla za svojí kamarádkou. Čekala jsem oslavu, společný čas, normální večer. Místo toho jsem tam udělala asi 350 rozhovorů, vyfotila se s Ornellou Koktovou, usmívala se… a najednou se tam začal veřejně promítat dokument, o kterém jsem neměla nejmenší tušení. A ona zmizela. Bez vysvětlení. Bez zprávy. Bez jedinýho slova,“ postěžovala si šokovaná Hanychová na Instagramu.
„Ten dokument si umím pustit doma sama. O to vůbec nešlo. Nešlo o projekci. Šlo o princip. Do teďka se mi sama neozvala. A to mě mrzí nejvíc,“ ventiluje své velké zklamání. „Možná jsme prostě každá vychovaná jinak. Já jsem vyrostla v rodině, kde se věci říkají napřímo. Kde má slovo váhu. Takhle mě vychovala máma. Když mám s někým projekt, stojím za ním. A když něco měním, řeknu to,“ rozčiluje se Agáta.
„Tohle na mě působí, jako kdyby to bylo celé připravené dopředu. A já o tom nevěděla vůbec nic. Myslela jsem si, že je jiná. Že věci řeší rovně. Očividně jsem se spletla,“ pustila se do ženy, kterou považovala za svou kamarádku. „Já si na nic nehraju. Vždycky vám říkám věci tak, jak jsou. Neprodávám vám příběhy bokem a nelžu vám do očí. A pokud má někdo s vámi podcast a zároveň něco chystá tajně jinde, je to pro mě neakceptovatelné. Nejen vůči mně. Ale hlavně vůči vám,“ naznačila, že tohle chování se možná promítne i do fungování jejich společného podcastu. Právě tam byla Hanychová vždycky velmi otevřená a sdílela tam například i průběh soudní bitvy s bývalým partnerem Jaromírem Soukupem.
Ornellina matka Monika Binias navíc obratem přispěchala s vyjádřením, že informace o rozvodu její dcery s Koktou rozhodně není novinka a jde pouze o reklamní trik. „Rozvedeni jsou už dlouho, nejen rok. Mám to i s důkazem, co mi posílali lidé z úřadu. Je to výborný byznys na nové platformě a zase se o ní píše, to je další byznys. Mám to na svém podcastu a další vyjádření bude v pátek,“ řekla pro Super.cz.