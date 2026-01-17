Nela Slováková se v posledních dnech znovu ocitla uprostřed pořádně vyhrocené přestřelky – tentokrát s Agátou Hanychovou a Ornellou Koktovou. V jejich podcastu totiž padla řeč na Nelinu účast v reality show Výměna manželek a obě moderátorky si z ní měly dělat legraci. Slováková na to reagovala zostra, dvojici označila za „plebs“ a nejvíc se opřela právě do Ornelly.
Slováková vyhlásila válku: Hanychová s Koktovou jsou prý „plebs“. Agáta se jí vysmála a poslala ji cvičit
Hanychová ale tvrdí, že situace je překroucená a že se Slovákové naopak v podcastu zastaly víc, než se teď prezentuje. „V podcastu jsme ji pochválily. Nela říká, že jsem spala s celým Československem. Nelo, nespala, s celým to nejde,“ okomentovala celou hádku s pobavením. Zároveň Slovákové doporučila, aby místo slovních útoků raději přidala v tělocvičně.
Podle Agáty vypálila Nela tvrdé výroky ještě dřív, než si vůbec poslechla celý díl. „Řekla také, že Ornella má zkažené zuby a je tlustá. Řekla to ještě před tím, než vyšlo naše Hero hero. Řekla to dopředu a úplně zbytečně, aniž by si to poslechla,“ uvedla. Zdůraznila přitom, že jejich komentář mířil hlavně na věci, které jí jako mámě přišly přes čáru, ne na Nelu jako osobu. „My jsme reagovaly na Výměnu manželek a my ji pochválili dokonce. Byli jsme negativní k věcem, které se nám jako matkám nelíbí. Třeba že přijde a olízne cizí dítě, to mi prostě nepřijde ok. Ale řekla jsem třeba, že je skvělá byznysmenka. Co k tomu mám říct víc? Asi ať začne více cvičit, ať nemá takového času na blbosti,“ dodala.
V rozhovoru padla i otázka, jestli by se sama Hanychová do Výměny manželek někdy přihlásila. Překvapivě neváhala. „Šla bych okamžitě, akorát bohužel tatínkové od mých holčiček by mi to nedovolili, takže bych mohla jít akorát v týdnu, kdy mám Kryšpína a to by pro tu maminku (náhradní) byla strašná nuda, protože Kryšpín jediné co chce, je mít dobrou večeři a jinak vlastně nepotřebuje nic moc. Už je velký. Já bych ale šla hned,“ řekla otevřeně.
A ještě přitvrdila: podle vlastních slov by zvládla mnohem větší „rodinný provoz“, než by show nabídla. „Já bych zvládla i 15 dětí. Kdyby mě dali k jednomu dítěti, tak bych se asi ukousala nudou a nevím, co bych dělala. Myslím, že je o mně známé, že se dětí a zvířat nebojím a zvládla bych to,“ uzavřela Hanychová.