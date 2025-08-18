Reklama
Štěpánka Fingerhutová řekla „ano“ svému Matějovi! Její nové příjmení je Ligas

Štěpánka Fingerhutová na slavnostním otevření hotelu Fairmont Golden Prague v Pařížské ulici, 12. 6. 2025.
Foto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Herečka Štěpánka Fingerhutová se provdala za svého dlouholetého partnera Matěje, s nímž se seznámila před sedmi lety na internetové seznamce. Sňatkem přijala nové příjmení a nyní vystupuje jako Štěpánka Ligas.

Herečka, kterou diváci znají ze seriálů Ordinace v růžové zahradě 2 či Devadesátky, se po sedmi letech vztahu provdala za kardiologa Matěje Ligase

Radostnou zprávu pár oznámil na sociálních sítích. „Zdraví manželé Ligasovi!“ napsala dojatá nevěsta ke svatebním snímkům. Obřad se nesl v přírodním duchu – Štěpánka zvolila elegantní dlouhé šaty s korzetem, hladkou sukní a bílým šálem kolem krku, doplněným závojem. Ženich si oblékl světle šedý oblek s bílou košilí a světle modrou kravatou. Mezi hosty nechyběl ani herecký kolega Marek Lambora.

Láska z Tinderu

Štěpánka a Matěj se potkali v roce 2018 přes online seznamku Tinder. „Byla jsem nějak sama, tak jsem si jeden večer řekla, že si založím Tinder. On byl moje první a jediné rande a už jsme spolu 3 roky,” svěřila se kdysi v talkshow 7 pádů Honzy Dědka. Než se poprvé sešli, psali si asi dva dny. „Já nerozumím jeho práci, on mojí, ale snažíme se. A klape to,” popsala jejich soužití herečka, která v té době střídala seriálové role v Ordinaci, Modrém kódu či Specialistech.

O partnerovi mluvila vždy s nadsázkou a úsměvem: „Nerada uklízím. Mám na to svého přítele. On je víc systematický, já jsem trošku chaotik. Doma si práci dělíme. Když já uvařím, tak on uklidí tu kuchyni.“

Na radostnou událost reagovali i známí přátelé z herecké branže. „Ooo! Lásku a toleranci až na věky vám přeju! Moje milá, jsem dojatá (,dítě moje‘ první se vdává),“ napsala herečka Jitka Schneiderová. Ke gratulacím se přidala Sara Sandeva, zatímco Hana Vagnerová a Celeste Buckingham poslaly novomanželům srdíčka.

Zdroj: Instagram Štěpánky Fingerhutové

