Tomio Okamura o víkendu oženil syna Ruye. Ten si vzal krásnou Kristínu

Bydlí v jenom domě, ale vidí se málo

„Jsem na Ruye určitě pyšný. A jsem hrdý, protože pro mě je nejdůležitější, že je to strašně pracovitý a slušný člověk. Do jeho profesní kariéry úplně nevidím, ale vím, že pořád něco natáčí. Zaznamenal jsem, že si ho vybral dokonce pozdější vítěz Eurovize ze Švýcarska a doteď spolupracují, takže si ho všímají i na mezinárodní scéně,“ popsal v březnovém rozhovoru pro server Expres.cz Tomio Okamura. „Když ale něco točí v Praze, tak to bývá nejhezčí, když se tam to město objevuje. Vím, že natáčel klip třeba Ewě Farné, Adamu Mišíkovi, Lucii Bílé nebo teď Michalu Davidovi. Také dělá spoustu reklam, často se pak vysílají i v zahraničí. Mám z toho radost, ale jinak mu do profesní kariéry absolutně nemluvím. On to se mnou ani nekonzultuje, pracuje si na tom sám,“ dodal.