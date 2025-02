„Stalo se mi to nesčetněkrát,“ říká Hana Vagnerová o sexuálním obtěžování v práci

„Určitě nejsem mezi herečkami jediná, která se s něčím takovým nesčetněkrát setkala. Ať už to byly nevhodné poznámky nebo určitá očekávání, pokud jsem chtěla dostat práci. Samozřejmě se to netýká jenom filmového průmyslu, říkají nám to i ženy ze sportovní branže, právnické… A ne všichni muži se chovají nepatřičně, ale mnozí to mají takhle zažité,“ řekla Vagnerová v rozhovoru pro iDnes.cz. Přiznává také, že čím je starší, tím lépe umí na podobné věci reagovat.