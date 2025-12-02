Že se stav Patrika Hezuckého zhoršuje, je jasné už od včerejška, kdy se sice pomocí telefonu připojil do vysílání, ale jeho slovům už nebylo v podstatě rozumět, a tak kamarád a kolega Leoš Mareš hned jeho vstup ukončil. A dnes Mareš ve vysílání Ranní show prozradil další detaily, které mu opět vehnaly slzy do očí. Dle svých slov v pondělí Mareš svého přítele navštívil v nemocnici hned dvakrát.
"Rychle přijeďte," psala Nikole Hezucké sestra z nemocnice. Hezucký mluví o tryzně
Obavy o život moderátora Patrika Hezuckého neustávají. Ba právě naopak. V pondělí večer dokonce musela manželka přispěchat k jeho lůžku, když ji kontaktovali z nemocnice.
Jednou tradičně po vysílání s kolegyní Lucií Šilhánovou, která se během návštěvy neubránila slzám, a podruhé později večer, kdy Marešovi volala Patrikova manželka Nikola Hezucká. Té psala sestra z nemocnice, aby co nejdříve přijeli. „Já jsem se tam pak večer ještě vracel, protože mi psala Nikola, že jí volala sestřička, abychom tam hned přijeli. Takže jsme tam byli ve třech, byli jsme tam do 23 hodin. Patrik tak jako pospával a vlastně se občas i usmál,“ popsal společně strávené chvíle Mareš.
„Když jsme tam byli, tak jsme řešili, do kolika tam budeme,“ vysvětlil s tím, že dal Patrikovi možnosti A, B, C, přičemž C znamenalo nejdelší možný čas. „Najednou Patrik z postele prohlásil C,“ řekl Mareš. Popsal také zážitek, ze kterého posluchače zamrazilo. Při odchodu se Leoš kamaráda ptal, zda má zhasnout světlo. „Ono už je to teď stejně jedno. Už mě dohání,“ hlesl pouze vyčerpaný Hezucký.
Dnes v rádiu také zazněl Hezuckého vzkaz. Mluvil s vypětím všech sil, ale bylo mu rozumět. Poznamenal, že by bylo krásné, kdyby se všechna rádia jednou spojila: „Bylo by to místo tryzny, protože tryzna je na pí*u,“ řekl doslova. „Já nechci tryznu. Tryzna není ten účel, účel je spojení. Jsem z ministerstva spojení,“ vzkázal posluchačům.
