Jednání u soudu bývají spojována s napětím a nervozitou, ale v případě influencerky Agáty Hanychové to tentokrát platilo jen částečně. K obvodnímu soudu dorazila s úsměvem, sebejistým vystupováním a v outfitu, který připomínal spíš módní editoriál než právní spor.
Agáta Hanychová dorazila k soudu ve velkém stylu. Luxusní outfit měl hodnotu téměř milionu
Soudní jednání o péči o dceru Rozárku pojala Agáta Hanychová po svém. K obvodnímu soudu dorazila sebejistá, s úsměvem a v promyšleném outfitu, který kombinoval dostupnou módu s luxusními doplňky za statisíce. Pozornost tak vedle samotného sporu přitáhl i styl, jímž influencerka dala najevo, že ani v náročných chvílích se elegance nevzdává.
Obvodní soud pro Prahu 6 se v úterý 13. ledna znovu zabýval sporem mezi bývalými partnery Agátou Hanychovou a Jaromírem Soukupem. Předmětem jednání byla úprava péče o jejich společnou dceru Rozárku, která v dubnu oslaví třetí narozeniny. Přestože šlo o citlivé téma, dcera herečky Veroniky Žilkové působila klidně a vyrovnaně, bez známek stresu. Pozornost se však rychle přesunula od soudní síně k tomu, co měla Hanychová na sobě. Její outfit byl totiž ukázkovým příkladem promyšleného mixu luxusních značek a běžně dostupné módy – ovšem v součtu šlo o částku, která se blíží hranici jednoho milionu korun.
Agáta zvolila černý rolák značky Prada v hodnotě zhruba 21 tisíc korun, který doplnila jednoduchou sukní ze Zary za přibližně 1400 korun. Na nohou měla kozačky Givenchy za zhruba 30 tisíc a přes ramena bundu Dior, jejíž cena se pohybuje kolem 120 tisíc korun. Největší pozornost ale přitáhly doplňky – především hodinky Rolex, které sama influencerka ocenila na přibližně půl milionu korun.
V ruce pak nesla kabelku Laborsetteria za necelé tři tisíce korun, moderní iPhone 17 Max Pro v hodnotě kolem 35 tisíc a outfit doplnila výraznými šperky. Nechyběl například zlatý náramek s diamanty značky Cartier za zhruba 278 tisíc korun ani ikonický náramek Juste Un Clou v ceně přibližně 105 tisíc. Celek působil sebevědomě a dával jasně najevo, že ani v náročných životních situacích Hanychová na svůj styl nerezignuje.
Na otázku, zda jí nepřijde utrácení za módu přehnané, reagovala s nadhledem. „A proč by ne, když takhle makám?“ uvedla s úsměvem v rozhovoru pro Blesk. Jak sama opakovaně zdůrazňuje, je pracovně velmi aktivní – podniká, natáčí podcasty a věnuje se dalším projektům, díky nimž si může podobné výdaje dovolit.
Samotné soudní jednání nakonec skončilo dohodou obou stran. „Moudřejší ustoupí. Vzdala jsem se všech požadavků jen pro dobro Rózy,“ vysvětlila Hanychová po jednání. Bývalí partneři se shodli, že místo klasických alimentů budou oba přispívat stejnou částkou na účet své dcery. Rozárka tak bude podle dohody trávit více času se svou maminkou a sourozenci – sestrou Miou (8) a bratrem Kryšpínem (14). „S tím Jaromír souhlasil, ví, že je důležité, aby měla Rozárka sourozence,“ dodala Agáta.
Zatímco soudní spor se tak posunul ke smírnému řešení, jedno je jisté: Agáta Hanychová dokázala i tentokrát, že pozornost veřejnosti na sebe strhne nejen svým osobním životem, ale i výrazným stylem.