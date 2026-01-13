Přeskočit na obsah
14. 1. Radovan
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

„Já jsem se chovala jako dáma,“ rýpla si Hanychová po soudu do Soukupa

Agáta Hanychová
Agáta Hanychová Foto: Profimedia
Agáta Hanychová
Agáta Hanychová Foto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Po více než dvou letech skončila soudní tahanice mezi bývalými partnery Agátou Hanychovou a Jaromírem Soukupem. Ti se dnes konečně dohodli na tom, jak bude vypadat péče o jejich společnou dceru Rozárku.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Bývalí partneři Agáta Hanychová a Jaromír Soukup si vzájemně nemohou přijít na jméno. Dneska ale dokázali u soudu uzavřít dohodu, která se týká péče o jejich téměř tříletou dceru Rozárku. Hanychová po hodinovém jednání neskrývala svou radost a popsala pocit, jako by jí ze srdce spadl velký balvan.

Agáta Hanychová
Agáta Hanychová

„Když se Róza vrátí, srovná si boty,“ popisuje Hanychová tvrdou výchovu Soukupa

Celebrity

Jsem hrozně ráda, že dohoda je uzavřená. Chtěla bych říct všem holkám, který se soudí a nechtějí ustoupit z žádných svých požadavků, že tu dohodu neuzavřou nikdy a budou trávit čas u soudu. Já jsem ustoupila úplně ve všem. Neustoupila jsem teda v tom, aby holky byly spolu. Dohodla jsem to tak, aby to bylo nejpříznivější pro Rózu s Miou, což je. Vzdala jsem se alimentů a všeho, kromě času, kdy budu se svými dětmi,“ řekla Hanychová ve svém podcastu, který má s Ornellou Koktovou, s tím, že tohle je její jediné vyjádření a nikde jinde o soudu mluvit nebude.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Bylo to to nejhorší, co jsem zažila, vzpomíná na rvačku manžela Hanychová

Hanychová také v podcastu poděkovala Soukupovi, že se podařilo dohodu uzavřít, a je přesvědčená, že je to v nejlepším zájmu jejich dcery. Přesto si neodpustila drobné rýpnutí na adresu bývalého partnera. Já jsem se u toho soudu chovala jako dáma. Nechci říkat, jak se choval Jaromír, nepřísluší mi to, narážela influencerka zjevně na to, že Soukup jí ani neodpověděl na pozdrav a v soudní síni ji vytrvale označoval jako Dopitovou“, až ho musela usměrnit sama soudkyně s tím, že jeho bývalá partnerka se Dopitová nejmenuje.

Reklama

Agáta také řekla, že podle nových pravidel bude mít u sebe Rozárku častěji než Soukup. A jedním z hlavních bodů, za který je ráda je to, že Soukupa už během předávání dcery nebude potkávat. Je to péče společná. Nepředáváme si Rózu společně, což pro mě bylo důležitý, ale prostřednictvím školky. Bylo pro mě nejdůležitější, aby v týdnu, kdy mám Miu, jsem měla i Rózu, protože ty holky se opravdu skoro neviděly a trpěly tím strašně moc. Myslím si, že Jaromír pochopil, že potřebuje být víc se mnou, za což mu děkuju, zopakovala Hanychová. 

Mohlo by Vás zajímat: Polonazí se svěšenými hlavami. Takto vypadá převoz trestanců do největší věznice světa

Video: Archiv

Zdroj: podcast Agáta a Ornella

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama