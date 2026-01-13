Bývalí partneři Agáta Hanychová a Jaromír Soukup si vzájemně nemohou přijít na jméno. Dneska ale dokázali u soudu uzavřít dohodu, která se týká péče o jejich téměř tříletou dceru Rozárku. Hanychová po hodinovém jednání neskrývala svou radost a popsala pocit, jako by jí ze srdce spadl velký balvan.
„Já jsem se chovala jako dáma,“ rýpla si Hanychová po soudu do Soukupa
Po více než dvou letech skončila soudní tahanice mezi bývalými partnery Agátou Hanychovou a Jaromírem Soukupem. Ti se dnes konečně dohodli na tom, jak bude vypadat péče o jejich společnou dceru Rozárku.
„Jsem hrozně ráda, že dohoda je uzavřená. Chtěla bych říct všem holkám, který se soudí a nechtějí ustoupit z žádných svých požadavků, že tu dohodu neuzavřou nikdy a budou trávit čas u soudu. Já jsem ustoupila úplně ve všem. Neustoupila jsem teda v tom, aby holky byly spolu. Dohodla jsem to tak, aby to bylo nejpříznivější pro Rózu s Miou, což je. Vzdala jsem se alimentů a všeho, kromě času, kdy budu se svými dětmi,“ řekla Hanychová ve svém podcastu, který má s Ornellou Koktovou, s tím, že tohle je její jediné vyjádření a nikde jinde o soudu mluvit nebude.
Hanychová také v podcastu poděkovala Soukupovi, že se podařilo dohodu uzavřít, a je přesvědčená, že je to v nejlepším zájmu jejich dcery. Přesto si neodpustila drobné rýpnutí na adresu bývalého partnera. „Já jsem se u toho soudu chovala jako dáma. Nechci říkat, jak se choval Jaromír, nepřísluší mi to,“ narážela influencerka zjevně na to, že Soukup jí ani neodpověděl na pozdrav a v soudní síni ji vytrvale označoval jako „Dopitovou“, až ho musela usměrnit sama soudkyně s tím, že jeho bývalá partnerka se Dopitová nejmenuje.
Agáta také řekla, že podle nových pravidel bude mít u sebe Rozárku častěji než Soukup. A jedním z hlavních bodů, za který je ráda je to, že Soukupa už během předávání dcery nebude potkávat. „Je to péče společná. Nepředáváme si Rózu společně, což pro mě bylo důležitý, ale prostřednictvím školky. Bylo pro mě nejdůležitější, aby v týdnu, kdy mám Miu, jsem měla i Rózu, protože ty holky se opravdu skoro neviděly a trpěly tím strašně moc. Myslím si, že Jaromír pochopil, že potřebuje být víc se mnou, za což mu děkuju,“ zopakovala Hanychová.