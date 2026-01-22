Bývalého šampiona Gábora Borárose zasáhla tragická zpráva uprostřed noci. Z telefonátu se dozvěděl, že Monika Jákliová (†31), matka jeho čtyřleté dcery Zorky, nepřežila vážnou dopravní nehodu. Ještě tentýž den se rozhodl odjet na místo tragédie.
„Jedna z Móniných kamarádek mi zavolala okolo čtvrté ráno, ale já jsem se ještě ani neprobudil. Nerozuměl jsem jí. Jen jsem pochopil, že se něco stalo. Krátce na to mi volal příbuzný hasič z Dunajské Stredy, který mi potvrdil, že Móni zemřela na cestě ve známé zatáčce,“ popsal otřesný okamžik Boráros v rozhovoru pro Blikk.
Navzdory šoku se snažil fungovat alespoň v základních věcech. Ještě ráno odvedl malou Zorku do školky, zatímco mu neustále zvonil telefon. Na sociálních sítích proto zveřejnil krátkou prosbu: „Prosím, nevolejte mi.“
Nejtěžší pro něj ale bylo čelit otázkám vlastní dcery. O smrti její maminky jí zatím nedokázal říct. „Zora byla dnes ráno se mnou. Vzal jsem ji do školky a když jsme se loučili, zeptala se mě, jestli ji odpoledne přijde vyzvednout máma. Nevěděl jsem, co říct, jen jsem polkl slzy. Netuším, jak jí to řeknu. Hledám psychologa, který by nám pomohl tohle zpracovat,“ svěřil se později.
Reportéři maďarského deníku ho zastihli i přímo na místě nehody. Boráros popsal, že úsek silnice dobře zná. „Pamatuju si tu zatáčku, protože jsem tam také málem havaroval. Moni měla smůlu, že narazila do stromů. Kdyby se to nestalo, mohla být naživu. Slyšel jsem, že letěla rychlostí 180 km/h,“ uvedl.
Na místo přinesl květiny a zapálil svíčku. Zároveň ale svými slovy mnohé překvapil, když otevřeně promluvil o řidičských návycích své bývalé partnerky, se kterou se před lety objevil i v pořadu Výměna manželek. „Moni ráda řídila, ale bohužel v tom nebyla moc dobrá. Navíc nikdy nepoužívala bezpečnostní pás a často telefonovala za volantem. Je celkem možné, že tomu tak bylo i v tomhle případě…“ řekl Boráros.