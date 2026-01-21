Podle informací policie řídila Monika osobní vůz značky Mercedes-Benz S 580, když pravděpodobně ztratila kontrolu nad vozidlem, sjela ze silnice a narazila do stromu. Přestože na místo nehody dorazili záchranáři velmi rychle, Moničin život se nepodařilo zachránit a zemřela krátce před šestou hodinou ranní v nemocnici.
Tragicky zemřela expartnerka zápasníka Borárose známá z Výměny manželek: Zůstala po ní malá dcera
Následky vážné dopravní nehody se staly osudné pro jednatřicetiletou Moniku Jákliovou, bývalou snoubenku známého MMA zápasníka Gábora Borárose. Po sobě Monika zanechala tříletou Zoru, kterou má právě ze vztahu s bijcem.
Podle informací policie řídila Monika osobní vůz značky Mercedes-Benz S 580, když pravděpodobně ztratila kontrolu nad vozidlem, sjela ze silnice a narazila do stromu. Přestože na místo nehody dorazili záchranáři velmi rychle, Moničin život se nepodařilo zachránit a zemřela krátce před šestou hodinou ranní v nemocnici.
Smrt Moniky zasáhla nejen rodinu, ale i širokou veřejnost, která ji znala ze vztahu s Gáborem Borárosem. České publikum si ji pamatuje také z pořadu Výměna manželek, kterého se s partnerem účastnili. Bývalý partner se k tragédii vyjádřil prostřednictvím sociálních sítí. Sdílel emotivní fotografii, na níž kráčí ruku v ruce se svou malou dcerkou Zorou, doplněnou černým srdcem. K obrázku připojil krátký vzkaz v maďarštině: „Ne hívogassatok kérlek.“ (Prosím, nevolejte mi.)
Policie zveřejnila fotografie z místa tragické nehody, které ukazují vážnost situace a připomínají, jak křehký je lidský život. Vyšetřování příčin nehody stále pokračuje, přičemž policie zatím nepotvrdila žádné další okolnosti. Děsivé fotografie z nehody zveřejnila na svém Instagramu.