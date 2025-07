Slováček a Dragounová se od sebe na CarTec party ve Varech nehnuli ani na krok

Bůh ví, kdy jí zase uvidím

Na to, jak se vyrovnat se ztrátou milovaného dítěte, asi neexistuje žádný recept. Slováček zmírňuje bolest tak, že se zavalil prací. A taky si pomáhá ve světě fantazie. „Já to řeším po svém, prací se rozptyluju. Za druhý to mám tak trochu postavený, že Anička byla před Vánocemi v New Yorku a tam jí na Broadwayi nabídli titulní roli. Tak ona to vzala, je tam a bůh ví, kdy ji člověk uvidí,“ popsal pro pořad Showtime myšlenku, která mu pomáhá zvládnout náročnou životní situaci.