"Jsem tu zbytečně," vzkazuje Dagmar Patrasová z psychiatrické léčebny v Bohnicích

Poslední kapkou byla smrt její dcery, zpěvačky Anny Slováčkové, která začátkem dubna podlehla rakovině. V okamžiku, kdy umírala, ji její matka držela za ruku a to ji zlomilo. Její stav se zhoršil natolik, že musel zasáhnout syn Felix Slováček jr. „Syn mě nechal odvézt do léčebny. Bylo to z jeho rozhodnutí,“ zdůrazňuje Patrasová, která se netají tím, že kdyby bylo na ní, rozhodně by žádné léčení nepotřebovala. „Jsem tady zbytečně,“ vzkazuje z Bohnic.