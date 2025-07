Felix Slováček zkolaboval v letadle. Posádka měla podezření na mrtvici

Naštěstí se nejvážnější obavy nepotvrdily. „Už jsem v pořádku!“ vzkázal Slováček všem svým fanouškům z nemocnice. Rád by se co nejdříve vrátil opět do Prahy. Už proto, aby mohl být oporou své manželce Dagmar Patrasové, která na tom po rodinné tragédii není vůbec dobře. Dokonce několik týdnů strávila v péči lékařů v psychiatrické léčebně v pražských Bohnicích. Po návratu ze zařízení se pomalu snaží vrátit do běžného života a se zpožděním reaguje například na zaslané kondolence.