Nejprovokativnější model ve Varech vynesla 55letá Lenka Dragounová. Už je babičkou

Dragounová patří tím pádem mezi ženy, které se v žádném případě nenechají omezovat předsudky nebo doporučeními, aby se oblékaly „náležitě svému věku“. U pohledu na odvážný model by nejspíš nikoho nenapadlo, kolik let jí doopravdy je. „Je mi 55 let a tím, že jsem babička, říkám si, že krásné dámy jsou skoro všechny mladé dámy,“ prozradila pro Expres. Neméně dravý outfit, tentokrát v zelené, vynesla i na přehlídku Debbie Brown.