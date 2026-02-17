Přeskočit na obsah
17. 2. Miloslava
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Ve filmech tančil a zpíval, umí i pilotovat letadlo. Travolta přitom začínal za kasou

Olivia Newton-John a John Travolta
Olivia Newton-John a John TravoltaFoto: Profimedia
Olivia Newton-John a John Travolta
Olivia Newton-John a John TravoltaFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Horečka sobotní noci, Pomáda, Kdopak to mluví nebo Pulp Fiction. Filmy, ve kterých se objevil John Travolta v různých rolích a do kterých vždy dal vše, co dokázal. Filmovými postavami se doslova stával, když měsíce trénoval taneční kreace nebo zjišťoval, jaké to je brát heroin.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Americký herec, tanečník a zpěvák John Travolta se narodil 18. února 1954 a letos slaví 72. narozeniny.

Reklama
Kelly Preston a John Travolta
Kelly Preston a John Travolta

Manželství Travolty a Prestonové: Téměř 30 let šťastně spolu

Celebrity

Na výsluní jej vystřelily role ve filmech Horečka sobotní noci a Pomáda, na kontě má nominace na Zlatý glóbus i Oscara. Pochází z chudé rodiny a nikdy nevěřil, že se stane hollywoodskou hvězdou. Úspěšný herec má za sebou také několik životních tragédií, zemřela mu bývalá přítelkyně, syn a předminulý rok také jeho manželka. 

Je to právě tanec, který mu pomáhá překonat těžké chvíle. Tanec je součástí mé duše. Dělá lidi šťastnými a i já jsem šťastný, když tancuju," řekl jednou herec. Na ikonické role Johna Travolty i zásadní momenty jeho života se podívejte v naší galerii.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Pomáda je sexistický film. Komentáře na Twitteru vyburcovaly Newton-Johnovou

Předchozí
1234518
Pokračovat

Úspěch nečekal a tanec jej provází celý život

john travolta, zena
john travolta, zenaFoto: ČTK

Americký herec, tanečník a zpěvák John Travolta se narodil 18. února a tento rok slaví 72. narozeniny. Na výsluní jej vystřelily role ve filmech Horečka sobotní noci a Pomáda. Na kontě má nominace na Zlatý glóbus i Oscara. Pochází z chudé rodiny a nikdy nevěřil, že se stane hollywoodskou hvězdou.

Úspěšný herec má za sebou také několik životních tragédií, zemřela mu bývalá přítelkyně, syn a předminulý rok také jeho manželka. A je to právě tanec, který mu pomáhá překonat těžké chvíle. "Tanec je součástí mé duše. Dělá lidi šťastnými a i já jsem šťastný, když tancuju," uvedl jednou herec.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama