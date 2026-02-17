Americký herec, tanečník a zpěvák John Travolta se narodil 18. února 1954 a letos slaví 72. narozeniny.
Ve filmech tančil a zpíval, umí i pilotovat letadlo. Travolta přitom začínal za kasou
Horečka sobotní noci, Pomáda, Kdopak to mluví nebo Pulp Fiction. Filmy, ve kterých se objevil John Travolta v různých rolích a do kterých vždy dal vše, co dokázal. Filmovými postavami se doslova stával, když měsíce trénoval taneční kreace nebo zjišťoval, jaké to je brát heroin.
Na výsluní jej vystřelily role ve filmech Horečka sobotní noci a Pomáda, na kontě má nominace na Zlatý glóbus i Oscara. Pochází z chudé rodiny a nikdy nevěřil, že se stane hollywoodskou hvězdou. Úspěšný herec má za sebou také několik životních tragédií, zemřela mu bývalá přítelkyně, syn a předminulý rok také jeho manželka.
Je to právě tanec, který mu pomáhá překonat těžké chvíle. „Tanec je součástí mé duše. Dělá lidi šťastnými a i já jsem šťastný, když tancuju," řekl jednou herec. Na ikonické role Johna Travolty i zásadní momenty jeho života se podívejte v naší galerii.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Pomáda je sexistický film.“ Komentáře na Twitteru vyburcovaly Newton-Johnovou
Úspěch nečekal a tanec jej provází celý život
Americký herec, tanečník a zpěvák John Travolta se narodil 18. února a tento rok slaví 72. narozeniny. Na výsluní jej vystřelily role ve filmech Horečka sobotní noci a Pomáda. Na kontě má nominace na Zlatý glóbus i Oscara. Pochází z chudé rodiny a nikdy nevěřil, že se stane hollywoodskou hvězdou.
Úspěšný herec má za sebou také několik životních tragédií, zemřela mu bývalá přítelkyně, syn a předminulý rok také jeho manželka. A je to právě tanec, který mu pomáhá překonat těžké chvíle. "Tanec je součástí mé duše. Dělá lidi šťastnými a i já jsem šťastný, když tancuju," uvedl jednou herec.
Úspěch nečekal a tanec jej provází celý život
Americký herec, tanečník a zpěvák John Travolta se narodil 18. února a tento rok slaví 72. narozeniny. Na výsluní jej vystřelily role ve filmech Horečka sobotní noci a Pomáda. Na kontě má nominace na Zlatý glóbus i Oscara. Pochází z chudé rodiny a nikdy nevěřil, že se stane hollywoodskou hvězdou.
Úspěšný herec má za sebou také několik životních tragédií, zemřela mu bývalá přítelkyně, syn a předminulý rok také jeho manželka. A je to právě tanec, který mu pomáhá překonat těžké chvíle. "Tanec je součástí mé duše. Dělá lidi šťastnými a i já jsem šťastný, když tancuju," uvedl jednou herec.
Pokladní a nosič zavazadel
Travolta prý s úspěchem ve filmovém světě nikdy nepočítal. "Pocházím z chudé rodiny a jediné, co jsme opravdu měli, bylo umění. Nikdy jsem nevěřil, že si budu moct vydělávat tím, co mě skutečně baví - hraním a tančením," řekl podle České televize. Než se stal úspěšným hercem, na živobytí si vydělával jako pokladní v supermarketu a na letišti jako nosič zavazadel.
Rozpoutal diskománii
Doslova přes noc z něj udělal hvězdu film Horečka sobotní noci z roku 1977, za který byl nominován na Oscara. Prodejce barev a bravurní tanečník Tony v podání Travolty spolu s hudbou skupiny Bee Gees rozpoutal v 70. letech diskománii.
Kvůli roli měsíce trénoval
Kvůli roli Travolta denně dvě hodiny běhal a tři hodiny tančil. Shodil devět kilogramů a měsíce trénoval, aby měl stejné taneční dovednosti jako jeho postava. Zajímavostí je, že prodavačku pizzy ve snímku ztvárňuje jeho sestra Ann a postavu, od které si Tony na začátku filmu bere barel s barvou, zase jeho matka Helen. Během natáčení filmu bohužel zemřela hercova tehdejší přítelkyně Diana Hylandová a Travolta natáčení pozastavil na tři dny.
Nejnavštěvovanější muzikál na světě
Po úspěchu Horečky sobotní noci ztvárnil podobnou roli ve snímku Pomáda z roku 1978, ve kterém se objevil po boku Olivie Newton-Johnové. Americký muzikál patřil v době svého uvedení k nejnavštěvovanějším po celém světě a oba dva se stali idoly tehdejší mladé generace. I když se děj odehrával na střední škole, v době natáčení bylo Olivii třicet let a Travoltovi o šest let méně.
Roli získal díky pěveckým schopnostem
O roli frajírka Dannyho se ucházel také Patrick Swayze a Richard Gere. Rozhodly pěvecké schopnosti, které Travoltovým rivalům chyběly. Chytlavý song Greased Lightning měl například původně zpívat filmový Kenickie (Jeff Conaway), ale Travolta si jej u režiséra vyprosil.
Náročné natáčení
Natáčení tanečních scén ve školní tělocvičně trvalo dva týdny, a protože neměla tělocvična okna a bylo horko, někteří herci skončili v rukou lékařů. Zkolaboval například i kamarád Dannyho Sonny, kterého ztvárnil herec Michael Tucci.
Je důležité ztotožnit se s postavou
Podle České televize se Travolta při Horečce sobotní noci i Pomádě řídil trendem v herectví, který měl nastolit Robert De Niro. "Herec se musel plně ztotožnit se svou postavou, jako to bylo třeba ve filmu Zuřící býk, kde byl De Niro skutečně boxer, aby tuto postavu mohl hrát," vysvětlil známý herec.
Je Pomáda sexistická?
Když se v prosinci minulého roku na stanici BBC Pomáda vysílala, uživatelé Twitteru napsali, že film zobrazuje sexismus, misogynii, rasismus, znásilnění a je navíc hloupý. Herečka Olivia Newton-Johnová se k těmto názorům vyjádřila v podcastu A Life of Greatness a řekla, že je Pomáda zábavný filmový muzikál, který nemá být brán tak vážně.
"Je částečně hloupý, protože je to film, který se natáčel v 70. letech o letech padesátých. Tehdy byly genderové role zcela jiné, než jak je známe dnes. Je to muzikál, je to legrace. Myslím si, že bereme všechno příliš vážně. Měli bychom se trochu uvolnit a užít si věci takové, jaké jsou. Je to zábavný film, který má pobavit lidi, to je vše," vznesla na obhajobu slavného snímku.
Ikonický tanec z Pomády
John Travolta se ke kritickým názorům nevyjádřil, jeho pozitivní vztah k filmu by se ale dal odhadovat z nové reklamy, ve které tančí ikonický tanec z Pomády se svou dcerou.
Před tanečním číslem otec s dcerou sehraje také krátkou scénu, ve které se Travolta snaží zapnout kameru na telefonu a jeho dcera jej naviguje: "Tati, je to ten červený… ten červený." "Já vím," odpovídá jí nazpět. Slavná televizní moderátorka a obchodnice Martha Stewartová, která se v reklamě objevuje také, jejich tanec okomentuje slovy: "On na to stále má."
Herecký útlum
Po Horečce sobotní noci a Pomádě následoval herecký útlum Travolty. Natočil propadáky jako Výstřel nebo Městský kovboj a byl považovaný za "hvězdu včerejška". Jeho nejúspěšnějšími snímky v této době byla komediální trilogie Kdopak to mluví. První díl se natáčel v roce 1989 a Travolta se v něm objevil po boku herečky Kirsten Alleyové.
Má pilotní licenci
Travolta ve filmu Kdopak to mluví hraje taxikáře Jamese, jehož snem je stát se pilotem - a také se jím později stane. Herec má ve skutečnosti sám pilotní licenci, kterou získal ve dvaadvaceti letech. Často pilotuje svá soukromá letadla.
Zpátky na výsluní
Na výsluní ho vrátil v roce 1994 kultovní snímek Quentina Tarantina Pulp Fiction: Historky z podsvětí. Travolta se z počátku zdráhal roli přijmout, protože se neviděl v roli záporáckého gangstera Vincenta Vegy, měl problém s jeho závislostí na heroinu. Aby se Travolta do role vcítil, Tarantino pozval na natáčení svého kamaráda, který měl s heroinem dlouhodobou zkušenost. Ten údajně Travoltovi poradil, ať se pro vyvolání stejného efektu pořádně opije tequilou a lehne si do bazénu s horkou vodou. Travolta radu následně vyzkoušel se svou manželkou v hotelové vaně. Jeho snaha se nakonec vyplatila, role mu přinesla nominaci na Oscara i Zlatý glóbus.
Další ikonický tanec
Ikonické taneční kroky herec předvedl také v tomto filmu, a to po boku herečky Umy Thurmanové, která ztvárnila Miu Wallaceovou. "Této scény jsem se bála jako ničeho předtím a styděla jsem se jako nikdy. Když jsem ale začala tančit, nechtěla jsem přestat," zavzpomínala herečka pro Indiewire.com. Tanec je napodobeninou tance z filmu Osm a půl Federica Felliniho z roku 1963.
Tanec ho dělá šťastným
Podle České televize Johna Travoltu baví tančit i dnes. "Tanec je součástí mé duše. Dělá lidi šťastnými a i já jsem šťastný, když tancuju."
Tanec s princeznou Dianou
Málokdo ví, že si Travolta v roce 1985 dokonce zatančil s princeznou Dianou na benefiční akci v Bílém domě. O tanec ji požádal o půlnoci a Diana pak své černé šaty, které měla tu noc na sobě, pojmenovala "Travoltovy šaty".
Tragédie Johna Travolty
Po osobní stránce má za sebou Travolta těžké období. V polovině července roku 2020 zemřela jeho manželka (a matka tří dětí), herečka Kelly Prestonová, známá například z filmů Jerry Maguire či Dvojčata. „S těžkým srdcem sděluji, že moje nádherná žena Kelly prohrála dvouletý souboj s rakovinou prsu,“ napsal tehdy Travolta na sociální sítě. Se svou ženou se setkal v roce 1988 při natáčení filmu The Experts, později spolu účinkovali například v kasovním propadáku Bojiště Země: Sága roku 3000.
Smrt syna a scientologická církev
V roce 2009 zahynul také jejich šestnáctiletý syn Jett, který trpěl autismem a v záchvatu se udeřil o vanu. Herec po jeho smrti našel podporu u manželky a také v scientologii, které je příznivcem. Od církve dostal pečovatelky, které mu pomáhaly každý den po dobu dvou let. „Budu navždy vděčný scientologii, že mi nepřetržitě pomáhala dva roky, od pondělí do neděle. Pomocí různých technik mi pomáhali překonat smutek a ztrátu, abych dokázal přežít den,“ řekl podle serveru iDnes.cz herec.