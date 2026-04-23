Jméno Pavla Nováková asi mnoha lidem moc neřekne. S pseudonymem Paula Wild je to ale jiné, aspoň u diváků filmů pro dospělé. I když tento obor opustila před pětadvaceti lety, stále její jméno v této komunitě něco znamená. Jak dnes žije a co ji živí? O tom se rozpovídala při návštěvě Erofestu. Tam si také postěžovala, že ji kromě novinářů už nikdo nepoznává.
Poznali byste dnes bývalou pornohvězdu Paulu Wild? Je po operaci mozku a tvrdí, že Ježíš je vrah
Kdysi slavná hvězda filmů pro dospělé Paula Wild znovu budí pozornost. Nostalgicky zavzpomínala na divoké večírky a kariéru plnou erotiky, ale šokovala i tím, kam se její život posunul dnes. Mluví o temných silách, mimozemských entitách a zkušenostech, které mnohým zní až neuvěřitelně.
Na svou kariéru v porno průmyslu vzpomíná ráda. „To období bylo takové nepolíbené ještě tou erotikou, sexem a pornem. Bylo to v bujarém rozkvětu a já jsem si to strašně užívala. Hrozně jsme řádili a užívali si to. Chodili jsme na večírky. Ráda jsem tancovala a dělala show. Já jsem těžký exhibicionista. Dělala jsem erotické show i klasický striptýz. Jsem umělecky založený člověk. Milovala jsem lidi kolem sebe, dávala jsem autogramy, fotila se s lidmi a ráda s nimi komunikovala. Pro mě to tehdy byla taková osvěta,“ svěřila se webu Expres.
Natáčení porno snímků se sice už dávno nevěnuje, erotika ji ale svým způsobem živí stále. „Po dlouhé době jsem se přestěhovala do Prahy. Moje práce jsou erotické masáže, tantra a podobně. Dělám tuhle práci, jelikož to ke mně tak nějak patří, ale tehdy to bylo úplně jiné. Manžel není, skoro to bylo, ale není. Chtěla jsem být také lektorkou, plánuji lektorskou práci. Zabývala jsem se prací léčitele a duchovní cestou, která pro mě byla malinko prohrou, protože jsem se dostala do energií světů, které jsou genocidní…“ překvapila svými slovy, která se dále zdají ještě divnější. „Mimozemské entity nám tady vstupují do světa a já se zajímám o tu problematiku. Pomáhala jsem i lidem, kteří měli tyto problémy,“ říká Paula.
Její vztah k duchovnu je totiž zcela odlišný než u většiny lidí. „Bůh je vrah a Ježíš taky,“ šokuje ostrým vyjádřením. “Ano, vstoupili do mě a nejenom oni. Jsem pokusná opice a tohle to by se mělo vědět, že lidi dneska mají tyto problémy. Působím třeba jako blázen, ale nejsem blázen. Neustále prostupuji těmi systémy, mám poškozený obličej, oči, jsem po operaci mozku a zažila jsem strašně moc potíží. Zatím jsem v pořádku, ale těch implantátů, co vám nastrkají do hlavy, očí a všude po těle a pak vám to škodí. Ráda bych na to téma hovořila i veřejně v televizi, mám v plánu akci proti těmto bytostem. Ježíš není dobře, nemodlete se k těmto bytostem, mám s nimi špatnou zkušenost. Nechtějte chodit do kostela, všechno je to dneska špatně, je to temnota,“ uzavírá rázně.