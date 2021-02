"Pomáda je sexistický film." Komentáře na Twitteru vyburcovaly Newton-Johnovou

Herečka Olivia Newton-Johnová, která si zahrála Sandy v ikonickém filmu Pomáda z roku 1978, tento film obhajuje poté, co jej někteří uživatelé na Twitteru nově okomentovali a považují ho za "hloupý" a "sexistický".

Dvaasedmdesátiletá australská herečka vystoupila před několika dny v podcastu A Life of Greatness a vyjádřila se k několika komentářům, které se objevily na Twitteru po odvysílání Pomády na stanici BBC v prosinci minulého roku.

Pomáda jako příšerný film

Někteří uživatelé Twitteru napsali, že Pomáda jako součást popkultury zobrazuje problematická témata jako misogynii, sexismus, znásilnění a rasismus. "Nejenže je Pomáda sexistická a objevují se tam narážky na znásilnění, je to také příšerný, příšerný film," zněl jeden z komentářů.

Olivia Newton-Johnová, která po boku Johna Travolty ztvárnila "hodnou" dívku Sandy Olssonovou, v podcastu řekla, že je Pomáda zábavný filmový muzikál, který nemá být brán tak vážně. "Je částečně hloupý, protože je to film, který se natáčel v sedmdesátých letech o letech padesátých. Tehdy byly genderové role zcela jiné, než jak je známe dnes. Je to muzikál, je to legrace. Myslím si, že bereme všechno příliš vážně. Měli bychom se trochu uvolnit a užít si věci pro to, jaké jsou. Je to zábavný film, který má pobavit lidi, to je vše," vznesla na obhajobu slavného snímku z roku 1978.

Snímek vydělal celosvětově téměř 400 milionů dolarů a soundtrack z něj je jedním z nejprodávanějších v historii. Píseň Hopelessly Devoted to You navíc získala nominaci na Oscara za nejlepší píseň.

John Travolta se ke kritickým názorům nevyjádřil, jeho pozitivní vztah k filmu by se ale dal odhadovat z nové reklamy, ve které tančí ikonický tanec se svou dvacetiletou dcerou. Herečka, která minulý rok v září oslavila 72. narozeniny, v podcastu také promluvila o trvajícím přátelství s Travoltou a také o svém boji s rakovinou.

