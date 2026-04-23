Oblíbená talkshow Všechnopárty, kterou už léta uvádí Karel Šíp, může na obrazovkách České televize skončit dřív, než diváci čekají. Naznačuje to aktuální smlouva mezi moderátorem a veřejnoprávní televizí, která se tentokrát liší od těch předchozích. Šíp si kontrakty standardně obnovuje vždy jen na půl roku – a ten poslední, podepsaný na konci roku 2025, platí do 30. června letošního roku.
Všechnopárty v ohrožení: Česká televize může natáčení pořadu kdykoliv zastavit, ukazuje smlouva
Právě v něm se objevila nová klauzule, která dává České televizi poměrně široké pravomoci. „ČT je oprávněna umělci oznámit, že nebude pokračovat ve výrobě audiovizuálního díla,“ uvádí smlouva. V praxi to znamená, že natáčení i vysílání pořadu může být ukončeno kdykoliv ještě před koncem sezony. Pokud by k takovému kroku došlo, Šíp by dostal zaplaceno pouze za již natočené díly, nikoli za ty, které měl teprve před sebou.
O dalším osudu pořadu se zatím definitivně nerozhodlo. „Čeká nás schůzka,“ potvrdil moderátor s tím, že jednání s vedením České televize je naplánované na červen. Právě tam by mělo padnout, zda bude Všechnopárty pokračovat i v další sezoně.
Honorář zůstává stejný
Za každý nový díl Všechnopárty si Karel Šíp podle dostupných informací přijde zhruba na 135 tisíc korun, a to za scénář i samotné moderování. Oproti předchozím letům se ale jeho odměna naposledy neposunula a Česká televize ji ponechala na stejné úrovni jako loni. Zatímco dříve mu veřejnoprávní stanice honorář opakovaně navyšovala, letos bude zajímavé sledovat, s jakým výsledkem dopadne další jednání s jejím vedením.