"Ještě na to má." John Travolta předvedl legendární tanec z Pomády se svou dcerou

Když se svou dcerou tančí John Travolta ikonický tanec z filmu Pomáda z roku 1978, slavná televizní moderátorka a obchodnice Martha Stewartová to okomentuje slovy: "On na to stále má."

Se svou dvacetiletou dcerou Ellou totiž tančí Travolta v nové reklamě společnosti Scotts & Miracle-Gro, která se specializuje na zahradu a zahradnické potřeby. V reklamě, která se objevuje ve vysílání před turnajem v americkém fotbale Super Bowl, si šestašedesátiletý herec vystřihne krátký tanec, který před desítkami let tančil s herečkou Olivií Newton-Johnovou.

Před tanečním číslem otec s dcerou sehraje také krátkou scénu, ve které se Travolta snaží zapnout kameru na telefonu a jeho dcera jej naviguje: "Tati, je to ten červený… ten červený." "Já vím," odpovídá jí nazpět.

V reklamě se kromě Travolty objeví také zmíněná podnikatelka Martha Stewartová, dále americký herec Leslie David Baker, kterého můžete znát z americké verze seriálu Kancl, nebo automobilový závodník Kyle Busch.

Travolta má za sebou těžký rok. V polovině července minulého roku mu zemřela jeho manželka (a matka tří dětí), herečka Kelly Prestonová, známá například z filmů Jerry Maguire či Dvojčata. "S těžkým srdcem sděluji, že moje nádherná žena Kelly prohrála dvouletý souboj s rakovinou prsu," napsal tehdy Travolta. Setkali se v roce 1988 při natáčení filmu The Experts, později spolu účinkovali například v kasovním propadáku Bojiště Země: Sága roku 3000.