Další právní spor Heleny Vondráčkové. Tentokrát poslala právničku na vedení hotelu
Helena Vondráčková své luxusní auto nechala zaparkovat u Fairmont Golden Prague, jenže místo klidného odpočinku přišel šok – dorazila pokuta za špatné parkování. Podle všeho se jejím vozem někdo projížděl po městě! Zpěvačka s manželem proto neváhali a do celé věci zapojili právníky.
Dle tvrzení slavných manželů, se kterým přišel deník Blesk, se Martin Michal snažil celou věc vyřešit sám a poslal hotelu Fairmont Golden Prague dopis, ve kterém požadoval vysvětlení a také nápravu. „Po příjezdu jsme odevzdali klíče od vozidla vašemu zaměstnanci, a to ve 12:30, aby vozidlo zaparkoval. Vozidlo jsme si zpět převzali ve 14:45. Vozidlo bylo zaparkováno na příjezdové komunikaci k vašemu hotelu,“ píše zpěvaččin manžel s tím, že coby majitelé vozu dostali pokutu ve výši 750 korun.
„Tudíž vozidlem někdo jezdil a musel to být váš pracovník a parkoval s ním ve jmenované ulici. Pokutu jsme uhradili, ale žádáme o vysvětlení, jak k takové situaci mohlo dojít, a též o kompenzaci uhrazené pokuty,“ stojí dále v dopisu, který má deníková redakce k dispozici. Bohužel odpovědi se od managementu hotelu nedočkali několik týdnů, a tak museli k celé věci povolat svou první zástupkyni Janu Gavlasovou.
Advokátce se nakonec ozvala právnička hotelu. „Mého klienta vzniklá situace hluboce mrzí, v rámci péče o kvalitu poskytovaných služeb je připraven uhradit částku pokuty související s využitím služeb hotelu Fairmont Golden Prague, tedy částku 750 Kč,“ píše Gavlasové advokátka Jiřina Lužová. „Pokud jde o náhradu nákladů právního zastoupení, dovoluji si vám sdělit, že za tyto můj klient nenese odpovědnost, a nemohou tedy být vašemu klientovi uhrazeny,“ dodává dále. Cele jednání Vondráčkovou dle jejích slov zklamalo. „Jsme šokováni, že se něco podobného může stát. Ale co je ještě horší, že hotel měsíc nereaguje na e-mail a museli jsme použít právničku, aby zjednala nápravu,“ dodala rozhořčeně.