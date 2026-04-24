Finalistka Miss Veronika Kašáková se proslavila nejen účastí v soutěži krásy, ale také jako zakladatelka nadačního fondu, který pomáhá dětem z dětských domovů. K této problematice má velmi blízko, protože ona sama, spolu s bratrem, v dětském domově vyrostla. To ale zdaleka není jediná rána, se kterou se musela ve svém životě vyrovnat. Velmi těžce ji zasáhla synova nevyléčitelná nemoc.
„Nechceme, aby si připadal jako pacient,“ říká o těžce nemocném synovi Veronika Kašáková
Veronika Kašáková si myslela, že má konečně šťastný život – po těžkém dětství se dočkala vytoužené rodiny. Jenže pár dní po porodu přišla zdrcující zpráva, která jí obrátila svět naruby. Její syn trpí nevyléčitelnou nemocí a ona se psychicky zhroutila. Dnes otevřeně popisuje bolest, bezmoc i chvíle, kdy měla pocit, že už dál nemůže.
„Miluju děti, takže jsem se neskutečně těšila na to, až budu v očekávání a až budu mít úplnou rodinu. A najednou se to stalo a já měla pocit, že všechno špatné je za mnou a že jsem všechno překonala,“ rozpovídala se v pořadu 13. komnata. Jenže pár dní po porodu chlapečka, který vypadal zcela zdravý, přišla velmi krutá zpráva. Lékaři po běžném sceeningu zavolali, že u něj diagnostikovali PKU neboli fenylketonurii. To je dědičné metabolické onemocnění, kdy tělo nesnese velké množství fenylalaninu, jenž je obsažený v bílkovinách. Pokud by se okamžitě nenasadila velmi striktní dieta, nastalo by vážné poškození mozku včetně těžké mentální retardace.
„Na to, co se stalo, jsem nebyla připravená. Když mi oznámili Matyáškovu diagnózu, tak jsem myslela, že se zhroutím. Měla jsem pocit, že si to fakt už nezasloužím, že už jsem toho zvládla dost, a myslela jsem, že jsem i dobrý člověk, že žiju dobře,“ zavzpomínala na nejhorší dobu modelka. „Seděla jsem v té nemocnici a Milan mě musel omýt studenou vodou. Byla jsem i naštvaná na všechny ty mámy, co odloží zdravé děti, a ty žijí v těch dětských domovech a pak se lidem jako my stane tohle,“ řekla s tím, že největší oporou jí byl manžel. I on to ale velmi těžce nesl.
Trvalo dlouho, než se rodiče oklepali. „Půl roku potom jsem myla nádobí a manžel se mě ptal, jestli přestanu někdy brečet,“ přiznává Veronika. Celá situace je ale jako rodinu a partnery velmi posílila. „Nás to semklo. Najednou si říkáš, že pro to dítě jsi nejvíc ty a ten táta. Je krásné zjištění, že nedědíš být špatnou mámou. I když jsi neměla vzor, jak to dělat správně, tak to správně dělat můžeš,“ řekla v narážce na svou matku, která je odložila do dětského domova, a dokonce se jich zřekla a dala ji i bratra k adopci.
Matyášek dnes vede skoro normální život, i když stravování má zcela jiné než ostatní děti. „Vedeme ho k tomu, že to je nějaký životní styl. Nechceme v něm budovat pocit pacienta, chudáka s nějakým omezením. Prostě jí jinak, jeho bříško je jiné. Snažím se kdykoli dostane chuť na něco, co nesmí, mít alternativu. Neučíme ho na čokoládu, maso, sýry, mléko, když je nikdy nebude moct,“ vysvětluje Kašáková. Její manžel dodává, že nejtěžší jsou pro ně okamžiky, kdy vidí syna třeba na dětské oslavě, kde mají děti dort či sladkosti a on si nesmí vzít.