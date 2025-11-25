Přeskočit na obsah
26. 11.
Sexy chraplák, božské nohy a život jak z dramatu: královna rokenrolu utekla tyranovi, ze dna se vyšvihla na vrchol

Tina Turner s Mickem Jaggerem
Tina Turner s Mickem JaggeremFoto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Tina Turner, žena s nejikoničtějším chraplákem a nohama, na které se nezapomíná, by letos oslavila 85. narozeniny. Její život byl ale dramatičtější než kterýkoli její hit – útěk z brutálního manželství, krach na dno, a pak neuvěřitelný comeback, který z ní udělal jednu z největších hudebních legend všech dob. Její příběh dodnes inspiruje svou silou, odvahou i touhou přežít.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Tina Turner odešla z domova jako šestnáctiletá. Už tehdy ji vychovávala pouze babička, protože vlastní matka Tinu opustila, když jí bylo 10 let.

tinaT
tinaT

"Ronnie, odešel jsi příliš brzy." Tina Turnerová pochovala druhého syna

Celebrity

Její manželství s Ikem Turnerem provázelo násilí, které stupňovala jeho závislost na alkoholu a drogách. Tina ale našla sílu opustit ho, a to i za cenu, že tak zabrzdila svou slibně se rozvíjející sólovou dráhu. Úspěch si ale nakonec přece jen našel cestu. Po sedmdesátce také našla štěstí ve vztahu, a to díky manželovi o 16 let mladšímu. Ten při ní stál až do smrti i ve chvíli, kdy Tině diagnostikovali rakovinu střev a selhaly jí ledviny. Erwin Bach neváhal a manželce daroval v roce 2017 svoji ledvinu. Oba jsme si od té doby bližší než kdykoliv předtím, popsala diva ve své biografii.

Více detailů a informací ze života Tiny Turner najdete v naší galerii.

Vlastním jménem Anna

Tina Turner, vlastním jménem Anna Mae Bullock, se narodila 26. listopadu 1939 v Tennessee. Byla jednou z nejpopulárnějších hvězd 80. let 20. století s charakteristickým chraplavým hlasem.

Tina Turner
Tina TurnerFoto: Profimedia.cz
