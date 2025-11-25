Tina Turner odešla z domova jako šestnáctiletá. Už tehdy ji vychovávala pouze babička, protože vlastní matka Tinu opustila, když jí bylo 10 let.
Sexy chraplák, božské nohy a život jak z dramatu: královna rokenrolu utekla tyranovi, ze dna se vyšvihla na vrchol
Tina Turner, žena s nejikoničtějším chraplákem a nohama, na které se nezapomíná, by letos oslavila 85. narozeniny. Její život byl ale dramatičtější než kterýkoli její hit – útěk z brutálního manželství, krach na dno, a pak neuvěřitelný comeback, který z ní udělal jednu z největších hudebních legend všech dob. Její příběh dodnes inspiruje svou silou, odvahou i touhou přežít.
Její manželství s Ikem Turnerem provázelo násilí, které stupňovala jeho závislost na alkoholu a drogách. Tina ale našla sílu opustit ho, a to i za cenu, že tak zabrzdila svou slibně se rozvíjející sólovou dráhu. Úspěch si ale nakonec přece jen našel cestu. Po sedmdesátce také našla štěstí ve vztahu, a to díky manželovi o 16 let mladšímu. Ten při ní stál až do smrti – i ve chvíli, kdy Tině diagnostikovali rakovinu střev a selhaly jí ledviny. Erwin Bach neváhal a manželce daroval v roce 2017 svoji ledvinu. „Oba jsme si od té doby bližší než kdykoliv předtím,“ popsala diva ve své biografii.
Vlastním jménem Anna
Tina Turner, vlastním jménem Anna Mae Bullock, se narodila 26. listopadu 1939 v Tennessee. Byla jednou z nejpopulárnějších hvězd 80. let 20. století s charakteristickým chraplavým hlasem.
Zrodila se Tina
Koncem 50. let odešla se svou sestrou do Saint Louis, kde poznala hudebníka Ike Turnera, vedoucí osobnost skupiny Rhythm Of King. Po svatbě v roce 1958 jí Ike navrhl změnit si jméno na umělecké Tina Turner. V roce 1960 vznikly pod hlavičkou Ike & Tina Turner jejich první společné nahrávky.
Dva synové
V srpnu 1958 se jí narodil první syn Craig (v roce 2018 spáchal sebevraždu), jeho otcem byl saxofonista Raymond Hill. V říjnu 1960 se narodil její druhý syn Ronnie, jeho otcem byl Ike Turner. Ronnie zemřel v roce 2022 na rakovinu. Tina Turner vychovávala i dva Ikeovy (manželovy) syny z předchozího manželství, které považovala za své vlastní. Adoptivní syn legendární zpěvačky Ike Turner Jr., zemřel ve věku 67 let den po svých narozeninách. Podle jeho sestřenice Jacqueline Bullock odešel 4. října v nemocnici v Los Angeles na selhání ledvin.
Paruky
Rozvod
Extravagantní způsob života Ika Turnera, jeho alkoholová a drogová závislost i agresivní a brutální chování k Tině (Ike ji tolikrát udeřil do nosu, že musela podstoupit plastickou operaci) vedly v roce 1976 k jejich rozvodu.
Zabržděná kariéra
Rozvod a problémy s ním zabrzdily i slibně se rozvíjející Tininu sólovou kariéru. Aby uspíšila rozvod, souhlasila navíc s tím, že Ikovi zůstanou všechna práva na jejich nahrávky.
Bez peněz
Během následujících osmi let zpívala v klubech a kasinech soulový repertoár. Její tehdejší finanční situace nebyla jednoduchá, určitou dobu byla odkázaná na potravinové lístky.
Zachránce Bowie
Zlomový rok 1984
Zásadním zlomem byl rok 1984, kdy vyšlo velice úspěšné album Private Dancer, provázené stejnojmenným hitem a především skladbami What‚s Love Got To Do With It? a Better Good To Me. Tina Turner změnila nejen svůj hudební styl, ale i vzhled a stala se sexsymbolem.
Na vrcholu
Léta 1984 až 1992 byla pro Tinu nejúspěšnější v celé kariéře.
S Mickem Jaggerem
Nejvitálnější z mých hudebních vzorů – tak Tinu Turner nazýval frontman skupiny Rolling Stones Mick Jagger. Společně vystoupili třeba v roce 1985 na koncertě Live Aid, který uspořádal zpěvák a muzikant Bob Geldof ve snaze dokázat, že populární hudba může změnit svět. Výtěžek z koncertu šel na pomoc hladovějící Etiopii.
Satisfakce
Roku 1985, devět let od rozvodu, dosáhla jako sólová zpěvačka satisfakce – obdržela čtyři ceny Grammy a první zlatou desku.
Herečka
Popularita zpěvačku přivedla také k filmu. V 70. letech se objevila ve snímcích Gimme Shelter (1970), Soul to Soul (1971), mihla se ve filmové verzi rockové opery Tommy (1975). O deset let později si zahrála ve filmu Šílený Max: Dóm hromů.
V Guinnessově knize rekordů
Na koncertě v Riu de Janeiro 16. ledna 1988, během turné Break Every Rule, vidělo Tinu 182 000 diváků. Tento rekord, zaznamenaný i v Guinnessově knize rekordů, se podařilo překonat až za několik let Paulovi McCartneymu, na stejném místě.
Tři koncerty v Praze
V Praze poprvé vystupovala v roce 1981, kdy nadchla publikum v pražské Lucerně. Podruhé zazpívala v roce 1996 na pražském fotbalovém stadionu Bohemians, při té příležitosti se sešla s Václavem Havlem. Do Prahy se ještě vrátila na samotném konci kariéry.
Poslední turné
V roce 2008 vyrazila na turné k 50. výročí své kariéry. Nezapomněla ani na Prahu, kde vystoupila v dubnu 2009 v zaplněné O2 areně. Po skončení turné se zpěvačka z očí veřejnosti stáhla. Americká rocková zpěvačka se rozhodla ukončit svou kariéru s rozloučením v podobě biografického dokumentu. Ten se objevil koncem března 2021 na televizní stanici HBO GO.
Druhá svatba
Štěstí v osobním životě našla až po sedmdesátce. V červenci 2013 se provdala za svého dlouholetého přítele, o 16 let mladšího Erwina Bacha, který působí v nahrávacím průmyslu. Žili spolu ve Švýcarsku.
S lady Dianou
V roce 1986 se sešla s princeznou Dianou. Na Tinu Turner nedávno zavzpomínal i princ Harry, Dianin syn. „Jedna z písní, kterou si velmi dobře pamatuji, která mi od dětství utkvěla v paměti a kterou si dodnes užívám, je ‚The Best‘ od Tiny Turner. Protože když jsme seděli (s bratrem) na zadním sedadle auta a zpívali si ji, připadalo mi to jako opravdová rodinná chvíle,“ řekl princ v pořadu Time to Walk.
Simply the best...
Od chvíle, co se veřejnost 24. května roku 2023 dozvěděla, že Tina Turner po dlouhé nemoci zemřela, nosili lidé květiny k její vile ve Švýcarsku i k její hvězdě na hollywoodském Chodníku slávy.