"Ronnie, odešel jsi příliš brzy." Tina Turnerová pochovala druhého syna

Sousedé našli ležet syna Tiny Turnerové před jeho domem v Los Angeles. Jejich snaha oživit ho byla neúspěšná. Podle oficiální zprávy zemřel 62letý Ronnie Turner na komplikace spojené s metastazujícím karcinomem tlustého střeva. Ronnieho smrt přišla pouhé čtyři roky poté, co se v červenci 2018 zastřelil jeho starší bratr Craig.

"Až do konce jsem dělala, co jsem mohla. Zachránit jsem tě nedokázala," napsala na Instagram jeho zdrcená manželka Afida a dodala: "Miluji tě za celých těch 17 společných let. Tohle je velmi, velmi, velmi špatné."

Pár se vzal v roce 2007 poté, co se Ronnie proslavil rolí po boku své matky v životopisném filmu What's Love Got To Do With It (1993). Hrál totiž na basovou kytaru v její doprovodné kapele. Vedle toho měl vlastní hudební skupinu Manufactured Funk.

Ronnie měl v minulosti problémy s drogami. Několikrát ho zatkli za držení i prodej omamných látek. Když se ho tehdejší manželka snažila dotlačit k tomu, aby přestal brát drogy, vyhodil ji i jejich dvě děti z bytu. Rodina pak spala v autě před domem.

Ronnie se narodil v roce 1960 Tině a jejímu manželovi Ikovi. Pár se rozešel v roce 1976 poté, co Tina obvinila Ika, že ji bil. Ike zemřel v roce 2007 na předávkování. Tina také adoptovala dva Ikeovy syny, jejich vztahy ale nejsou dobré. Zpěvačka nyní žije ve Švýcarsku se svým manželem, německým hudebním producentem Erwinem Bachem.