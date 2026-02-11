Přeskočit na obsah
12. 2. Slavěna
Šárka Krausová hlásí radostnou novinu: Narodil se Oliver!

Šárka Krausová
Šárka KrausováFoto: Profimedia.cz
Šárka Krausová
Šárka KrausováFoto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Herečka Šárka Krausová (dříve Vaculíková) porodila syna Olivera. Radostnou novinku potvrdil její manžel Ondřej Kraus, který prozradil i důvod výběru jména – chtěli, aby mělo stejnou zkratku jako tatínek. Herečka navíc s úsměvem přiznala, že k „Oliverovi“ ji manžel přivedl trochu po svém.

Z herečky Šárky Krausové je maminka. Radostnou zprávu potvrdil její manžel Ondřej Kraus redakci Prima Ženy – manželům se před dvěma týdny narodil syn, которому dali jméno Oliver.

Šárka Krausová
Šárka Krausová

„Manžel mi u porodu nebude nic platný,“ říká herečka Šárka Krausová

Celebrity

Čerství rodiče si nové životní období evidentně užívají naplno. „Šárka je nejlepší maminka na světě,“ svěřil se dojatý Ondřej Kraus webu Prima Ženy. Malý Oliver přišel na svět na konci ledna a jeho jméno má pro rodinu i symbolický význam. „Chtěli jsme, aby měl zkratku O. K. jako táta,“ vysvětlil herec, který byl podle svých slov přítomen i u porodu.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Kdo je manželka Petra Macinky: O 13 let mladší krásku mu dohodil Klaus, svatbu ohrozilo drama na oční pohotovosti

Sandra Nováková a Šárka Krausová
Šárku Krausová v roli Adriany v seriálu Ulice nahradila Sandra Nováková. Diváci ale příliš spokojeni nejsou.
Foto: Martin Hykl / CNC / Profimedia
Samotná volba jména ale nebyla tak přímočará, jak by se mohlo zdát. Šárka s úsměvem popsala, že manžel si cestu k vysněnému jménu našel po svém. „Když jsme jeli na dovolenou, tak začal tomu miminku v bříšku říkat určitým jménem. Já jsem to odmítala a on furt tak ze srandy v tom pokračoval, až jsem to jméno začala taky používat,“ uvedla herečka pro eXtra.cz. Po návratu z dovolené už prý bylo rozhodnuto.

Dvojice se dala dohromady díky divadelnímu prostředí – poprvé se potkali v zákulisí šatny. Svatbu měli před třemi lety, v létě 2022, u Orlické přehrady. Tehdy herečka zároveň opustila své rodné příjmení Vaculíková. To je přitom v českém hereckém světě dobře známé – jejím strýcem je herec Lukáš Vaculík.

Nyní ale u Krausových hraje hlavní roli úplně jiná životní etapa – rodičovství a první týdny s malým Oliverem.

VIDEO: Tělo s příběhem: Ukazujeme vytahaná břicha, strie, jizvy jako součást mateřství. Po porodu je to šok

Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Prima Ženy, eXtra.cz

