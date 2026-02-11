Z herečky Šárky Krausové je maminka. Radostnou zprávu potvrdil její manžel Ondřej Kraus redakci Prima Ženy – manželům se před dvěma týdny narodil syn, которому dali jméno Oliver.
Šárka Krausová hlásí radostnou novinu: Narodil se Oliver!
Herečka Šárka Krausová (dříve Vaculíková) porodila syna Olivera. Radostnou novinku potvrdil její manžel Ondřej Kraus, který prozradil i důvod výběru jména – chtěli, aby mělo stejnou zkratku jako tatínek. Herečka navíc s úsměvem přiznala, že k „Oliverovi“ ji manžel přivedl trochu po svém.
Čerství rodiče si nové životní období evidentně užívají naplno. „Šárka je nejlepší maminka na světě,“ svěřil se dojatý Ondřej Kraus webu Prima Ženy. Malý Oliver přišel na svět na konci ledna a jeho jméno má pro rodinu i symbolický význam. „Chtěli jsme, aby měl zkratku O. K. jako táta,“ vysvětlil herec, který byl podle svých slov přítomen i u porodu.
Samotná volba jména ale nebyla tak přímočará, jak by se mohlo zdát. Šárka s úsměvem popsala, že manžel si cestu k vysněnému jménu našel po svém. „Když jsme jeli na dovolenou, tak začal tomu miminku v bříšku říkat určitým jménem. Já jsem to odmítala a on furt tak ze srandy v tom pokračoval, až jsem to jméno začala taky používat,“ uvedla herečka pro eXtra.cz. Po návratu z dovolené už prý bylo rozhodnuto.
Dvojice se dala dohromady díky divadelnímu prostředí – poprvé se potkali v zákulisí šatny. Svatbu měli před třemi lety, v létě 2022, u Orlické přehrady. Tehdy herečka zároveň opustila své rodné příjmení Vaculíková. To je přitom v českém hereckém světě dobře známé – jejím strýcem je herec Lukáš Vaculík.
Nyní ale u Krausových hraje hlavní roli úplně jiná životní etapa – rodičovství a první týdny s malým Oliverem.