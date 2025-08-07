Šárka Krausová odtajnila důvod odchodu z Ulice. Kdo ji v roli Adriany nahradí?

Šárka Krausová se po krátkém návratu definitivně rozloučila s postavou Adriany Peškové v seriálu Ulice. Na svém Instagramu potvrdila, že její odchod byl plánovaný dopředu a souvisí nejen s její pracovní vytížeností, ale i s osobními důvody. Od nadcházející sezony převezme roli herečka Sandra Nováková, pro kterou to podle všeho bude nejen herecký úkol, ale i prověrka přízně seriálových fanoušků.
Návrat Šárky Krausové do Ulice v roli Adriany Peškové na jaře zaskočil nejednoho diváka – šlo o moment, který fanoušci seriálu rozhodně nečekali. Už tehdy však bylo jasné, že její působení nebude trvalé. „Bylo to tak předem domluveno. S návratem do Ulice jsem moc ráda souhlasila, ale jen na omezenou dobu, protože jsem už měla domluvené jiné závazky, se kterými se nedá časově náročné natáčení Ulice skloubit,“ vysvětlila herečka prostřednictvím oficiálního instagramové profilu seriálu.
Na svém Instagramovém profilu se Šárka Krausová obrátila na fanoušky s osobním vyjádřením, ve kterém potvrdila, že její působení v Ulici definitivně končí. „Jsem moc vděčná za roli Adriany. Pro mě ale tahle kapitola končí. Bylo to rozhodnutí, na kterém jsme se vzájemně domluvili, a v souladu s mým přáním. Život nabral různé obrátky a já bohužel nemohu z jiných pracovních a soukromých důvodů být naplno součástí takhle dlouhodobé a intenzivní práce.“
Producenti už oficiálně potvrdili, že od nové sezony převezme roli Adriany Peškové herečka Sandra Nováková. Se Šárkou Krausovou se znají řadu let a jejich vzájemná blízkost byla patrná i během symbolického předání postavy. „Děkuji Sandře, že převezme tento krásný, ale zároveň nelehký úkol. Jsem jí vděčná, že Adriana díky ní bude žít dál. Věřím, že jí vtiskne nové kouzlo. Už se těším na Adrianu v jejím podání, určitě jí vtiskne nové osobité kouzlo. Přeji jí, aby si roli užila naplno, se všemi radostmi, dramaty i nečekanými zvraty,“ napsala Krausová.
Nováková přiznává, že první natáčecí den nebyl jednoduchý. „Do ateliérů Ulice jsem přicházela s velkým respektem a byla jsem hodně nervózní, skoro celou noc jsem nespala. Ráno jsem si dokonce koupila třezalkový čaj, abych se trochu uklidnila,“ svěřila se s úsměvem v rozhovoru pro nova.cz. Uvědomuje si také, že přijetí nové představitelky oblíbené postavy může být výzvou: „Připravovali mě na to, že to asi nebude úplně jednoduché už z toho důvodu, jakou postavu budu hrát. Ale jsem na to připravená a doufám, že si diváky časem třeba získám.“
Zdroj: TV Nova