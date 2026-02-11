Monika Macinková není jen manželkou ministra. Ještě před příchodem dětí se úspěšně živila jako profesionální fotografka a vizážistka. Dnes se naplno věnuje rodině, zároveň však vytváří pevné zázemí svému muži, který v prosinci 2025 usedl do křesel ministra zahraničí i životního prostředí. O třináct let mladší Monika ale nestála vždy jen za fotoaparátem. Nedávno rozvířily veřejnou debatu její umělecké fotografie z minulosti, na nichž pózovala zcela bez oblečení nebo pouze ve spodním prádle. „Jako manželka politika je velmi pohledná a reprezentativní. V dnešní době může modelkou být v podstatě každá žena, nicméně si myslím, že její ambice budou směřovat jinam,“ zhodnotil stylista Kája Pavlíček.
Kdo je manželka Petra Macinky: O 13 let mladší krásku mu dohodil Klaus, svatbu ohrozilo drama na oční pohotovosti
Ples v Obecním domě měl letos jasnou hvězdu. Stala se jí Monika Macinková, která na sebe okamžitě strhla veškerou pozornost. Manželka kontroverzního politika Petra Macinky okouzlila přítomné svou krásou i přirozeným šarmem. Kdo je žena, která stojí po boku jednoho z nejviditelnějších mužů současné české politické scény?
Monika Macinková není jen manželkou ministra. Ještě před příchodem dětí se úspěšně živila jako profesionální fotografka a vizážistka. Dnes se naplno věnuje rodině, zároveň však vytváří pevné zázemí svému muži, který v prosinci 2025 usedl do křesel ministra zahraničí i životního prostředí. O třináct let mladší Monika ale nestála vždy jen za fotoaparátem. Nedávno rozvířily veřejnou debatu její umělecké fotografie z minulosti, na nichž pózovala zcela bez oblečení nebo pouze ve spodním prádle. „Jako manželka politika je velmi pohledná a reprezentativní. V dnešní době může modelkou být v podstatě každá žena, nicméně si myslím, že její ambice budou směřovat jinam,“ zhodnotil stylista Kája Pavlíček.
Osudové rande pod dohledem prezidenta
Příběh jejich seznámení by mohl sloužit jako námět pro romantickou komedii z politického prostředí. Psal se rok 2020, když exprezident Václav Klaus navštívil Olomouc. Jeho tým si pro dokumentaci akce najal právě mladou fotografku Moniku. Petr Macinka, tehdy Klausův klíčový analytik a mluvčí, si půvabné tmavovlásky okamžitě všiml. Sám Václav Klaus, kterého Macinka s úctou nazývá svým politickým tátou, s úsměvem vzpomíná na to, jak si všiml, že se oba mladí lidé večer nenápadně vytratili ze společnosti. „A byla ruka v rukávě. Byl jsem u toho a asi jsem to do určité míry zapříčinil,“ komentoval později začátek jejich vztahu, který se zrodil pod jeho dohledem – tedy pod dohledem samotného prezidenta. Od té doby se Monika stala součástí Macinkova života, včetně pravidelných nedělních „soaré“ v oblíbené hospůdce, kde se po boku prezidenta Klause diskutuje o osudech země.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Macinka vyvedl manželku v lila šatech, večer ale skončil ostrou výměnou s Nesvadbovou
Svatba na Strahově a drama na oční pohotovosti
Vrcholem jejich vztahu se stal 25. červen 2023, kdy si v romantických a historických prostorách Strahovského kláštera v Praze řekli své „ano“. Na svatbě nechyběli hosté jako: Daniel Landa, režisér Jiří Strach či samozřejmě Václav Klaus, který pronesl svatební proslov. Málokdo z hostů však tušil, že svatební ráno nevěsty připomínalo spíše drama než poklidnou přípravu na velký životní krok. Monika totiž později přiznala, že den nezačal vůbec dobře: „Neděle 25. 6. 2023 nezačala úplně dle představ. Po zhlédnutí v zrcadle jsem byla rozhodnuta buď nikam nejít, nebo si zalepit půlku obličeje. Ani jedna varianta neprošla,“ vzpomínala Monika na náhlé zdravotní komplikace s okem. Následoval dramatický úprk na oční pohotovost, kde nevěsta prosila lékaře o zázrak. „Řekla bych, že se jim i povedl. Nabrali jsme sice lehké zpoždění, nicméně obřad bez nevěsty se naštěstí nekonal. Poloslepá jsem došla k oltáři, dokonce jsem trefila i správného nastávajícího a zbytek dne proběhl už poklidně,“ dodala s humorem sobě vlastním. Důležitou oporou jí v ten den byl i její bratr Vítek, který je povoláním voják v hodnosti poručíka. Právě jemu patřilo Moničino veřejné poděkování za to, že jí sňatek odsvědčil. Celý den pak uzavřela oslava v klášterním pivovaru za doprovodu cimbálové muziky Františka Macinky. A protože už byli novomanželé v obřadní náladě, vzali to z jedné vody načisto a pokřtili syna Filipa, jehož kmotrem se stal právě režisér Jiří Strach.
Filip a Natálka
Macinkovi vychovávají dvě děti. Prvorozený Filip přišel na svět v srpnu 2022, tedy téměř rok před svatbou. Jeho porod byl pro oba rodiče velmi emotivní a trval vyčerpávajících jednadvacet hodin. Sám Petr Macinka přiznal, že když syna poprvé uviděl, neubránil se slzám. V červenci 2025 se rodina rozrostla o dceru Natálii, která se narodila v pražské Thomayerově nemocnici. Její příchod byl snad ještě dramatičtější než u bratra – zatímco Monika týden přenášela, samotný porod byl tak rychlý, že se Natálka narodila přímo na nemocničním pokoji, protože na sál to už nestihli. A co hůř, málem nestihli dorazit ani samotní porodníci. Vše ale dobře dopadlo a šťastný otec pak sdílel na Facebooku dojemnou fotografii Moniky s novorozenou dcerou s prostým, ale všeříkajícím popiskem: „Lásky moje“.
Křehká květinka s duší rebelky
Ačkoliv Monika navenek působí křehce, zvídavým očím neunikne její výrazné nápadné tetování, které odhalila v plné kráse na letošním plese v Obecním domě. Pozornost vzbudil zejména motiv klavíru na zadní části levé paže. V současné době Monika svou profesionální kariéru fotografky vyměnila za profesionální roli mámy a manželky. Petr Macinka ji popisuje jako svou „půdu pod nohama“ a bezpečný přístav. Ostatně to se ukázalo jako klíčové zejména v lednu 2026, kdy Macinka čelil vážné politické krizi a sporu s Hradem kvůli nočním SMS zprávám týkajícím se Filipa Turka. Jak s nadsázkou poznamenal Václav Klaus: „Vzhledem k malým dětem asi Petr Macinka příliš nespí“.