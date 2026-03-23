Životní příběh narkomanky Katky dostala do povědomí lidí dokumentaristka Helena Třeštíková, která o ní natočila jedno ze svých časosběrných děl. Dlouhé roky sledovala nejen její život, ale i vývoj její závislosti. S odstupem času ale Kateřina Bradáčová hodnotí jeho vznik negativně. „Určitě to hodně lidem pomohlo a já jsem za to ráda. Ale ten dokument mně osobně ublížil,“ říká nejslavnější česká narkomanka.
Jméno Kateřina Bradáčková možná mnohým nic neřekne, když se ale zmíní narkomanka Katka, bude to jistě jinak. Po více než třech desítkách let na tvrdých drogách se zdá, že se její život konečně mění k lepšímu.
Detaily sporu se slavnou režisérkou prozradila v podcastu moderátorky Nory Fridrichové. „Kámen úrazu byl v tom, že já jsem si nepřála, aby to Helen Třeštíková točila, když se narodila dcera. Žádala jsem ji o to na chodbě nemocnice. Dvakrát jsem říkala, že si to nepřeju. Nakonec jsem podepsala souhlas, ale opravdu jsem nechtěla, aby mě točila,“ postěžovala si Bradáčová, pro kterou je téma její dcery Terezy velmi citlivé a nerada se do něj pouští. Dcera Terezka studuje střední zdravotní školu a je v péči babičky. „Jsme v kontaktu jen přes Facebook,“ přiznává Katka s tím, že se zbytkem rodiny nekomunikuje. „Se sestrami jsme na nože, jsme každá jiná,“ říká narkomanka otevřeně.
Jak se ale zdá, i ona má po desetiletích života, kdy byla převážně na ulici a závislá na heroinu a pervitinu, šanci na lepší život. Už několik týdnů je v odvykacím programu, kdy užívá lékařem předepsaný Subutex. To je látka, která mírní abstinenční příznaky a pomáhá se zbavit fyzické závislosti. „Takhle, jak žiju, je to pro mě novinka, takhle jsem nikdy nežila. Vždycky jsem znala jen ty drogy,“ říká Katka nadšeně. Největší radost jí dělá to, že s pomocí přátel se dostala na ubytovnu, kde má vlastní pokoj a noci tak tráví v čistotě, teple a hlavně bezpečí.
„Chci říct, že mám za sebou první krásnou noc v mým novým pokojíčku s koupelnu, kuchyní a vším, co tam má být. Mám krásný ráno,“ rozplývá se Katka ve videu zveřejněném na instagramovém profilu Podsvětí Prahy. S těmi také spolupracuje na oblíbených prohlídkách pro turisty, které ukazují odvrácenou tvář hlavního města a nechávají je nahlédnout do života drogově závislých. Otevřeně mluví i o zkušenostech s životem na ulici. „Není to bezpečný. Pohybuju se v centru a koukám, kde jsou kamery, abych byla pod nima. Zlí lidi si dávají pozor, jestli tam není kamera,“ prozrazuje Katka jeden z triků, jak v takovém prostředí přežít.
Prohlídky jsou zatím jediným pravidelným příjmem a Katka si bohužel nedělá iluze, že by se někdy mohla zařadit do klasického pracovního procesu. I když by o to podle svých slov stála. „Ráda bych šla do práce, ale mně ji nikdo nedá. Vždycky se najde někdo, komu se nebudu líbit a vyhodí mě,“ popsala drsnou realitu. Práce v rámci tohoto projektu je tak pro ni životně důležitá. „Někdy stačí málo, aby se člověku změnil život. Katka dnes děkuje ne za něco samozřejmého. Ale za něco, co většina z nás bere jako jistotu – za střechu nad hlavou a pocit bezpečí,“ píší lidé stojící za projektem.