Narkomanka Kateřina Bradáčová, známá z časosběrného dokumentu Katka režisérky Heleny Třeštíkové, se po devíti letech znovu setkala s moderátorkou Norou Fridrichovou. Společně natočily otevřený rozhovor, ve kterém Katka mluví nejen o své současné situaci a plánech, ale i o okamžicích, kdy byla kvůli drogám na hraně života a smrti.
Nejznámější česká narkomanka znovu promluvila. Katka popsala život na ulici i boj o přežití
Kateřina Bradáčová, známá z časosběrného dokumentu Katka, po letech znovu otevřeně mluvila o své závislosti, současném životě i pokusech dát se dohromady. V rozhovoru s Norou Fridrichovou popsala bezdomovectví, užívání drog i okamžik, kdy jí po předávkování fentanylem šlo o život.
Bradáčová se v minulosti opakovaně pokoušela se závislostí skoncovat, ale bez trvalého úspěchu. Tentokrát však naznačuje, že by se její život mohl začít ubírat jiným směrem. Tvrdí, že heroin už neužívá a snaží se najít nový režim i smysl každodenních dní. „Za tu mou drogovou éru bych řekla, že je to nejlepší období,“ uvedla v rozhovoru pro YouTube pořad Nory Fridrichové. Zároveň vysvětlila, co za změnou stojí: „Bude to asi nejspíše věkem, už mě to ani nebaví, skončila jsem s heroinem a začala jsem dělat spoustu věcí. Zařizuju si občanku a zkouším vyplnit svůj čas.“
Život na hraně i snaha o změnu
Její aktuální situace ale zůstává složitá. V poslední době přespávala u známých, následně se znovu ocitla bez střechy nad hlavou. „Umožnili mi to, takže jsem u nich mohla být. Pak jsem to tam ukončila a přes noc jsem teď byla venku na Andělu pod takovou plachtou,“ popsala svou realitu v rozhovoru. Zároveň si uvědomuje, že některé překážky si způsobila sama. „Je to trochu moje chyba, protože jsem si nevybrala občanský průkaz, protože kdybych ho měla, tak bych měla i ubytovnu,“ dodala.
Momentálně užívá Subutex, lék používaný při léčbě závislosti na opioidech. Přiznává však, že úplně bez drog zatím není. „Občas si dám pervitin, jednou týdně, někdy ani to ne. Taky mě to už moc nezajímá, předtím jsem ho brala každý den,“ řekla otevřeně. S drogami přitom začala už v šestnácti letech.
Nový způsob obživy
Peníze si nyní vydělává netradičním způsobem – provází zájemce noční Prahou a vypráví jim o životě na ulici i o drogové scéně. Podle svých slov ji tato činnost naplňuje. „Je to pozitivní a naplňuje mě to,“ uvedla. Část příjmů získává i od lidí, kteří ji poznávají a chtějí se s ní vyfotit.
Fentanyl a zkušenost blízká smrti
V rozhovoru došlo i na téma fentanylu, extrémně silného opioidu, který je v posledních letech spojován s nárůstem předávkování zejména v USA. Katka přiznala, že s touto látkou má vlastní zkušenost – a velmi dramatickou. „I já jsem to brala. Dokonce jsem se jím předávkovala, když jsem si ho dávala nitrožilně. Měla jsem s sebou dva kamarády, oni ale nevěděli, že jsem si dala fentanyl. Pak jsem odpadla, zavolali mi sanitku a ti mi dali do těla látku naloxon, která potlačila efekt drogy,“ popsala v rozvohoru. Zároveň otevřeně přiznala, jak blízko smrti tehdy byla: „Kdybych naloxon tehdy nedostala, umřela bych.“
Naděje i po letech závislosti
Příběh Kateřiny Bradáčové je i po více než třiceti letech užívání drog důkazem, že naděje na změnu může přijít kdykoliv. Přestože její situace zůstává komplikovaná, sama věří, že se jí podaří svůj život stabilizovat a postupně se od závislosti odpoutat.