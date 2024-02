Helena Třeštíková vyvrací tvrzení narkomanky Katky: "Byt jsem jí fakt neslibovala"

Minulý týden se na YouTube objevilo video, které s narkomankou Kateřinou Bradáčovou natočil filosof, performer a bývalý vysokoškolský pedagog Antonín Dolák. S přihlédnutím k tomu, že Katka už tři desítky let bojuje se závislostí na tvrdých drogách, vypadá na těchto záběrech "dobře".

Katka, která je momentálně na substituční léčbě, kdy jí je pod dohledem lékařů místo heroinu podáván lék subutex, se ve videu vrací i k natáčení známého dokumentu. "Natáčení bylo fajn, jen kdyby paní Třeštíková dodržela sliby. Co se týká autorských práv, tak mě využila - zneužila a na konci natáčení jsem dostala jen pět tisíc," řekla v rozhovoru Katka.

Když se každopádně z Expres.cz Heleny Třeštíkové zeptali, jak to bylo, Katčina slova popřela: "Sama bych se neozvala, ale když se mě na to ptáte, budu tedy reagovat. Dostalo se ke mně, že Katka mluvila o svých pocitech z natáčení a také o tom, že za film dostala jen pět tisíc. To dostala po skončení natáčení, jinak ale dostávala peníze za každý natáčecí den, tak jako platíme všechny protagonisty," vysvětlila režisérka.

Helena Třeštíková zároveň odmítla i Katčinu informaci, že protagonistce svého dokumentu, která nyní žije ve stanu, slíbila zařídit bydlení. "To jsem jí fakt neslibovala. Ani nevím, jak bych něco takového měla udělat. To byla nějaká její fantazie," uvedla filmařka.

Třeštíková začala dokument natáčet v roce 1996, kdy Katce bylo 19 let a v terapeutické komunitě v Němčicích se léčila s drogovou závislostí, se kterou v té době bojovala už čtyři roky. Film zachycuje celých 13 let v životě Katky, včetně jejího těhotenství. Letos v lednu bylo Kateřině Bradáčové 47 let.