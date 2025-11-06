6. 11. Liběna
Přiznání Martina Hranáče pár týdnů po svatbě. S partnerem si nerozumí

Martin Hranáč
Martin HranáčFoto: Profimedia
Komik Martin Hranáč je velmi výrazná osobnost, která se netají svými kontroverzními názory ohledně práv stejnopohlavních párů. Sám ale využil možnosti uzavřít partnerství s přítelem Jessem. Jenže teď přiznává, že to u nich doma není ideální.

V říjnu letošního roku šokoval komik a bývalá hvězdička reality show Martin Hranáč tím, že s přítelem Jessem uzavřeli oficiální partnerství. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby to nebyl právě Hranáč, kdo hlasitě kritizuje snahu menšin o plné zrovnoprávnění. Teď rozvířil vody šoubyznysu znovu, když přiznal, že si s partnerem z karibského ostrova Saint Vincent moc nerozumí.

Konflikty jsou tak u nich doma na denním pořádku. „Jak si občas nerozumíme, tak jsme se zpočátku strašně hádali. Já mu něco vysvětloval – a on to bral jinak. Ale čím déle se známe, o to je to lepší. Až se naučím jazyk, tak k sobě můžeme mít ještě blíž,“ vysvětluje Hranáč, že je dělí těžko proniknutelná jazyková bariéra. Kreolština, kterou se mluví na ostrově Saint Vincent, je zvláštní jazykový mix, ve kterém rozpoznávám i angličtinu. Ale nerozumím jí. Potřeboval bych se pořádně naučit aspoň anglicky, abychom se s Jessíkem mohli domluvit,“ doufá výřečný mladý muž. 

Svatba, která podle Hranáčových slov proběhla hlavně kvůli tomu, aby partner dostal povolení k pobytu, otevřela také spoustu dalších otázek, týkajících se budoucnosti. Například to, kde by mohli partneři jednou žít. Exotický karibský ostrov to ale nejspíš nebude. „Já na sluníčko nemůžu. Dělají se mi pigmentové skvrny. Mám je po celém těle, ba i na obličeji," říká se smíchem Hranáč. A místo pobytu není to jediné, co si museli vyřešit. Nabízí se i otázka založení rodiny. V tom má ale Martin naprosto jasno. 

Po dítěti totiž rozhodně netouží. „Nejsem typ gaye, který by sháněl náhradní matku, aby mu odnosila dítě. Když už mi to osud nadělil takhle, tak to přijímám a nebudu nic lámat přes koleno,“ říká s tím, že je mu jasné, že tím opět přivolá kritiku na svou osobu. „Ať si každý dělá, co chce, nikoho neodsuzuju, ale když si dva gayové najdou paní, která jim porodí dítě, přijde mi to vůči tomu dítěti strašně nefér, protože ho automaticky připravují o jeho biologickou matku. Jenom proto, aby si splnili nějaký svůj sen,“ říká v rozhovoru pro iDnes. „Matka je strašně důležitá, jsou věci, které chce dítě řešit jenom s ní. Jsou tam navíc společné geny. Třeba vztah matky a dcery je podle mě výjimečný a velmi blízký. Tohle bych nikdy dítěti neudělal, aby nemělo matku,“ uzavírá rázně. 

Zdroj: iDnes

