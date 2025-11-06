Po dítěti totiž rozhodně netouží. „Nejsem typ gaye, který by sháněl náhradní matku, aby mu odnosila dítě. Když už mi to osud nadělil takhle, tak to přijímám a nebudu nic lámat přes koleno,“ říká s tím, že je mu jasné, že tím opět přivolá kritiku na svou osobu. „Ať si každý dělá, co chce, nikoho neodsuzuju, ale když si dva gayové najdou paní, která jim porodí dítě, přijde mi to vůči tomu dítěti strašně nefér, protože ho automaticky připravují o jeho biologickou matku. Jenom proto, aby si splnili nějaký svůj sen,“ říká v rozhovoru pro iDnes. „Matka je strašně důležitá, jsou věci, které chce dítě řešit jenom s ní. Jsou tam navíc společné geny. Třeba vztah matky a dcery je podle mě výjimečný a velmi blízký. Tohle bych nikdy dítěti neudělal, aby nemělo matku,“ uzavírá rázně.