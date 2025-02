"LGBT se zvrhává," říká Martin Hranáč, který za to sklidil velkou kritiku

"Nevadí mi LGBT, vadí mi to plus, to všechno, co je za tím. Jsem gay, ale neztotožňuji se s nějakým transgenderem,“ prohlásil Hranáč v rozhovoru, kde mimo jiné tvrdil i to, že přehlídky Pride podporující boj za práva menšin podle jeho názoru naopak škodí. Na druhou stranu je ale rád, že se menšinám dostává stále více práv. "Hlavně, ať máme stejná práva, slovíčkaření je nepodstatné," říká k tomu, že by stejnopohlavní svazek rozhodně nenazýval manželstvím.