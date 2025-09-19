Ikona počasí
Martin Hranáč se oženil. Kromě gratulací schytal i kritiku

Martin Hranáč
Martin HranáčFoto: Martin Hykl / CNC / Profimedia
Martin Hranáč
Martin HranáčFoto: Martin Hykl / CNC / Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Bavič Martin Hranáč, který na sebe v poslední době upozornil hlavně účastí v reality show Hell´s kitchen, se netají svou homosexuální orientací. Co se mu ale utajit podařilo, je jeho svatba.

S Jessem Hackshawem, který pochází z karibského ostrova Svatý Vincent, tvoří bavič a číšník Martin Hranáč pár už pět let. Dvojice se poznala v Berlíně, kde Hranáč pracuje v jedné z místních restaurací. Svatba ale proběhla v jeho rodném Ústí nad Labem. 

Martin Hranáč
Martin Hranáč

„Jsem stará poctivá česká b*zna,“ říká Martin Hranáč. Instagram mu video smazal

Celebrity

Zprávu o tom, že uzavřeli oficiální partnerství, zveřejnil bavič během rozhovoru na TN.cz. Já to řeknu, my jsme se s Jessíkem vzali, prozradil s úsměvem a pohledem upřeným mimo kamery právě na svého partnera. „Nechtěl jsem, aby se to někdo dozvěděl. A vzhledem k tomu, kolik lidí z magistrátu to vědělo, i moji kamarádi, tak jsem rád, že jsem to mohl říct sám,“ naznačil podrobnosti Hranáč. Jsem šťastný a zamilovaný, dodal s tím, že svatby se účastnilo jen pár nejbližších přátel.

Kromě gratulací, které okamžitě začaly přicházet, vzbudila Hranáčova svatba i pár rozporuplných reakcí. A to překvapivě ze strany LGBT+ komunity. Právě k té se Hranáč dlouhodobě vyjadřuje velmi kriticky, a tak některé nyní zaráží, že i když kritizuje boj za zrovnoprávnění homosexuálních párů, sám práv, která už jim byla přiznaná, rád využívá. 

Všechny štítky

